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Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию

Прийт Пуллеритс
, журналист, преподаватель
Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию
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Мы "ВМЕСТЕ".
Мы "ВМЕСТЕ". Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Айво Петерсон, представляющийся мануальным терапевтом и массажистом, и Олег Иванов два месяца назад сформировали движение "Вместе". Олег Иванов ранее занимался нефтью и криптовалютами, но в прошлом году обанкротился. Их целью является призвать конфликтующие стороны к миру, то время как Россия начала обвинять Украину в нежелании вести мирные переговоры, а несколько западных стран - под давлением предполагаемых российских лоббистов - также призвали к прекращению войны, пишет Postimees.

Россия начала стремиться к миру с того момента, когда заметила, что первые цели развязанной ею войны не достигнуты, а также растут потери живой силы и техники. Целью России также является обеспечить безопасность на оккупированных территориях Украины и собрать силы для подготовки к новому наступлению.

В конце апреля, на русскую православную Пасху, Петерсон, стоя около башни Тоомпеа, сказал, что с помощью этого видеообращения он хочет донести послание мира до каждого уголка Эстонии, включая Рийгикогу, чтобы создать эстонско-русское движение за мир «Вместе». «В Эстонии нет движения или партии, которые бы говорили, что выступают за мир», — сказал Петерсон в заявлении для Youtube. «Наши партии говорят только о войне и ее поддержке».

Иванов добавил, что движение выступает против прямого или косвенного участия Эстонии в любом вооруженном конфликте. «Мы работаем над тем, чтобы те товарищи, которые сидят в здании позади нас, не втягивали нас в военные конфликты», — сказал он, указывая на Рийгикогу.

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