Айво Петерсон, представляющийся мануальным терапевтом и массажистом, и Олег Иванов два месяца назад сформировали движение "Вместе". Олег Иванов ранее занимался нефтью и криптовалютами, но в прошлом году обанкротился. Их целью является призвать конфликтующие стороны к миру, то время как Россия начала обвинять Украину в нежелании вести мирные переговоры, а несколько западных стран - под давлением предполагаемых российских лоббистов - также призвали к прекращению войны, пишет Postimees.
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Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию
Местные "борцы за мир" не хотят осуждать российскую агрессию
Россия начала стремиться к миру с того момента, когда заметила, что первые цели развязанной ею войны не достигнуты, а также растут потери живой силы и техники. Целью России также является обеспечить безопасность на оккупированных территориях Украины и собрать силы для подготовки к новому наступлению.
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