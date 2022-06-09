Если начнется торговля европейскими санкциями с Россией, это подтолкнет Кремль к новым формам агрессии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы: торговля санкциями подтолкнет Россию к новым формам агрессии
Так он прокомментировал заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины.
"Если мы начнем сомневаться в целесообразности санкций или торговать ими, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил Науседа.
"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а Россия будет пользоваться всеми возможностями для расширения своей агрессии в Украине", - добавил литовский президент.
Науседа подчеркнул, что Европа обязана увеличивать давление на Россию, а седьмой пакет санкций ЕС будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Также президент отметил, что важно поддержать Украину и как можно скорее предоставить ей статут кандидата на членство в Евросоюзе.