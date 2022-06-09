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Президент Литвы: торговля санкциями подтолкнет Россию к новым формам агрессии

BNS
Президент Литвы: торговля санкциями подтолкнет Россию к новым формам агрессии
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Гитанас Науседа.
Гитанас Науседа. Фото: ISA HARSIN/Scanpix

Если начнется торговля европейскими санкциями с Россией, это подтолкнет Кремль к новым формам агрессии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Так он прокомментировал заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины.

"Если мы начнем сомневаться в целесообразности санкций или торговать ими, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил Науседа.

"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а Россия будет пользоваться всеми возможностями для расширения своей агрессии в Украине", - добавил литовский президент.

Науседа подчеркнул, что Европа обязана увеличивать давление на Россию, а седьмой пакет санкций ЕС будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Также президент отметил, что важно поддержать Украину и как можно скорее предоставить ей статут кандидата на членство в Евросоюзе.

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