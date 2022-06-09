Президент Литвы: торговля санкциями подтолкнет Россию к новым формам агрессии

Так он прокомментировал заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины.

"Если мы начнем сомневаться в целесообразности санкций или торговать ими, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил Науседа.

"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а Россия будет пользоваться всеми возможностями для расширения своей агрессии в Украине", - добавил литовский президент.