Депутаты Госдумы России внесли законопроект об отмене советского постановления 1991 года о признании независимости Литвы. Таким образом «Единая Россия» пытается помешать действиям НАТО в регионе, на фоне зачистки стран Балтии от советских памятников. Вильнюс заявляет о бессмысленности правовых последствий принятия такого решения Москвой.