На первый организованный акционерным обществом Eesti Varude Keskus (Эстонский центр резервов) тендер по формированию государственного стратегического резерва газа поступило четыре заявки общим объемом 100 гигаватт-часов природного газа.
Первый блин комом? Формирование газового резерва обещает стать непростой задачей
По словам члена правления центра Прийта Плоомпуу, результаты заявок, поданных на первый тендер, показывают, что страны Балтии и в Финляндии ожидаемым образом заняли выжидательные позиции с точки зрения конъюнктуры газового рынка.
«Сейчас в Прибалтике и Финляндии наблюдается дефицит свободного газа, а поскольку мы исключили закупку для резерва нового газа российского происхождения, организация закупки уже была сложной задачей. Мы конкурируем на рынке дефицитных товаров, и это отражается на количестве предлагаемого газа», — сказал Плоомпуу.
Согласно условиям закупки, продавцы могли предложить от 25 до 1000 ГВтч газа, который должен был быть доставлен в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии или в газовую систему виртуально. Эстонский центр резервов разослал приглашение к участию в тендере 27 компаниям, которые могли бы предложить газ для продажи на рынке нашего региона.
Принимая во внимание предложения, сделанные в рамках первого тендера, и необходимость запастись газом на предстоящую зиму, Эстонский центр резервов организует в летние месяцы дополнительные закупки для формирования стратегических запасов газа страны.
В дополнительном бюджете, принятом в мае этого года, Рийгикогу выделил 170 миллионов евро на создание стратегического запаса газа. Правительство поручило центру создать резерв газа на полтора холодных зимних месяца (т.е. в размере 1000 ГВтч) не позднее начала отопительного сезона этого года.
В дополнение к государственному стратегическому резерву газа, этой весной компания Elering приобрела резерв газа в размере 105 ГВтч, который предназначен в первую очередь для обеспечения газом защищенных групп потребителей (домашних хозяйств и газовых котельных). Ни один из этих запасов не предназначен для замены поставок российского газа в Эстонию - эту задачу будет обеспечивать терминал сжиженного природного газа в Палдиски.