Первый блин комом? Формирование газового резерва обещает стать непростой задачей

По словам члена правления центра Прийта Плоомпуу, результаты заявок, поданных на первый тендер, показывают, что страны Балтии и в Финляндии ожидаемым образом заняли выжидательные позиции с точки зрения конъюнктуры газового рынка.

«Сейчас в Прибалтике и Финляндии наблюдается дефицит свободного газа, а поскольку мы исключили закупку для резерва нового газа российского происхождения, организация закупки уже была сложной задачей. Мы конкурируем на рынке дефицитных товаров, и это отражается на количестве предлагаемого газа», — сказал Плоомпуу.

Согласно условиям закупки, продавцы могли предложить от 25 до 1000 ГВтч газа, который должен был быть доставлен в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии или в газовую систему виртуально. Эстонский центр резервов разослал приглашение к участию в тендере 27 компаниям, которые могли бы предложить газ для продажи на рынке нашего региона.

Принимая во внимание предложения, сделанные в рамках первого тендера, и необходимость запастись газом на предстоящую зиму, Эстонский центр резервов организует в летние месяцы дополнительные закупки для формирования стратегических запасов газа страны.

В дополнительном бюджете, принятом в мае этого года, Рийгикогу выделил 170 миллионов евро на создание стратегического запаса газа. Правительство поручило центру создать резерв газа на полтора холодных зимних месяца (т.е. в размере 1000 ГВтч) не позднее начала отопительного сезона этого года.