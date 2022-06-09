Опрос: как жители Эстонии планируют снизить связанные с энергопотреблением расходы

На вопрос о том, как они планируют снизить связанные с энергопотреблением расходы в этом году или в предстоящем отопительном сезоне, 29% респондентов ответили, что ничего не могут изменить, а 20% ответили, что им ничего менять не нужно.

39% респондентов заявили, что постараются сократить потребление электроэнергии, установив в своих домах светодиодные лампы и изменив график потребления на период более низких цен.

14% ответили, что в их доме запланирован ремонт с целью повышения его энергоэффективности, 6% пытаются снизить потребление газа, а 5% ответили, что в их доме запланирована модернизация, в результате чего у жильцов появится возможность контролировать температуру радиаторов в квартирах и платить за фактически используемое тепло по индивидуальному счетчику.

33% респондентов планируют инвестировать в ближайшие несколько лет в повышение энергоэффективности своих домов, чтобы снизить расходы и сделать жилье более экологичным. 52% из них планируют в ближайшие годы провести ремонт, чтобы сделать свое жилье более энергоэффективным, 45% также планируют начать использовать возобновляемые источники энергии, установив солнечные батареи или ветрогенератор, а 42% планируют модернизировать систему отопления, чтобы повысить ее эффективность.

14% респондентов не планируют ремонтировать свой дом в ближайшие годы.