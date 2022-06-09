«Кто-нибудь разговаривал с Гитлером?». Президент Польши о переговорах с Путиным

Анджей Дуда напомнил, что еще в 2008 году, когда Россия ввела войска в Грузию, польские власти говорили о том, что Россия – империалистическое государство, которое хочет лишить других свободы. Он процитировал слова своего предшественника Леха Качиньского, который в 2010 году погиб в авиакатастрофе под Смоленском, о том, что сначала это может быть Грузия, завтра может быть Украина, послезавтра страны Балтии, а затем Польша.