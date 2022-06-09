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«Кто-нибудь разговаривал с Гитлером?». Президент Польши о переговорах с Путиным

rus.postimees.ee
«Кто-нибудь разговаривал с Гитлером?». Президент Польши о переговорах с Путиным
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Анджей Дуда и Владимир Зеленский в офисе президента Украины.
Анджей Дуда и Владимир Зеленский в офисе президента Украины. Фото: Канцелярия президента республики

Польша передала большую часть своего оружия Украине. Президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild сообщил, что жители ЕС должны «вытащить деньги из своих карманов» и помочь Украине. Чтобы предотвратить возможное нападение со стороны России на другие европейские государства.

Анджей Дуда напомнил, что еще в 2008 году, когда Россия ввела войска в Грузию, польские власти говорили о том, что Россия – империалистическое государство, которое хочет лишить других свободы. Он процитировал слова своего предшественника Леха Качиньского, который в 2010 году погиб в авиакатастрофе под Смоленском, о том, что сначала это может быть Грузия, завтра может быть Украина, послезавтра страны Балтии, а затем Польша.

«Мы очень надеемся, что русский империализм сломает зубы на Украине, - сказал сегодняшний президент Польши. - Мы должны создать в Польше такую военную силу, чтобы мы могли защитить себя в случае нападения. Мы все должны создавать союзы, чтобы предотвратить нападение».

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