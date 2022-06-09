Несмотря на то, что все больше самоуправлений Эстонии обращаются к Министерству обороны с просьбой о переносе советских памятников и перезахоронении находящихся под ними останков, Министерство не планирует заниматься перезахоронением в массовом порядке, сообщила Rus.ERR исполняющая обязанности гендиректора Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески.
Государство не будет переносить военные могилы в массовом порядке
На этой неделе выяснилось, что Пярну желает перенести на кладбище расположенный в Старом парке монумент и захоронения; между тем, помимо Пярну есть и другие населенные пункты, жители и власти которых именно этой весной решили, что место напоминающих о советском времени памятников и похороненных под ними останков – на кладбище, а не в центре города.
В Эстонии за пределами кладбищ расположены 132 военных могилы, но, по оценке Хеллара Лилля, директора Военного музея, в компетенцию которого входит организация перезахоронений, отнюдь не все памятники следует перемещать.
"Военные могилы картографированы, мы знаем, сколько могил расположены за пределами кладбищ, а перезахоронение останков свыше 60 000 человек – это слишком", – добавляет Раннавески.
На фоне происходящего Министерство обороны планирует изменить Закон о защите военных могил, чтобы процесс перезахоронения стал более гибким.