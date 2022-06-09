Государство не будет переносить военные могилы в массовом порядке

На этой неделе выяснилось, что Пярну желает перенести на кладбище расположенный в Старом парке монумент и захоронения; между тем, помимо Пярну есть и другие населенные пункты, жители и власти которых именно этой весной решили, что место напоминающих о советском времени памятников и похороненных под ними останков – на кладбище, а не в центре города.