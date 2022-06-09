Тихановская: в Беларусь вернулся сталинский террор

Она напомнила, что Латвия стала второй страной после Литвы, которая ввела санкции против режима авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Тихановская подчеркнула, что помощь латышей белорусы никогда не забудут. Она поблагодарила народ Латвии за солидарность с Белоруссией и Украиной.

«Мы не забудем пикеты солидарности, бело-красно-белые флаги на окнах. Украина тоже не забудет вашу помощь. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну и помочь жертвам войны», - сказала лидер белорусского демократического движения.

Она отметила, что Латвия и Беларусь не просто соседи. Страны объединены общей историей. В условиях лукашенковского террора белорусские СМИ и неправительственные организации находят убежище в Латвии.

Тихановская подчеркнула, что обе страны пережили темные времена - Российская империя, советская оккупация, убийства интеллигенции и массовые депортации. Она указала, что в отличие от латышей, которые на свободе уже 32 года, свобода в Белоруссии была относительно недолгой. Закрываются издательства книг на белорусском языке, происходят аресты предпринимателей, торгующих товарами с белорусской символикой. Людей, отстаивающих демократические принципы, наказывают, рассказала Тихановская. Закон предусматривает смертную казнь за любой протест, и цель его - вселить страх в людей.