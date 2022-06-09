Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 9 июня.
Разведка Эстонии: корабли РФ продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря
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Согласно сообщению спикера министерства обороны Украины, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) разместили вблизи границы Херсонской области в Крыму ракетные комплексы «Искандер», что говорит об угрозе атак с территории полуострова.
Вдобавок отмечается, что корабли РФ продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. Утверждается, что в боевой готовности находится четыре корабля с ракетами и одна подводная лодка. На этом фоне риторика российских властей остается прежней: Россия не препятствует морским перевозкам, в том числе не мешает вывозить зерно.
Ранее разведывательный центр Сил обороны уже освещал демографические особенности российской армии и в том числе указывал на создание так называемых национальных частей. Данные сведения все чаще комментируются различными общественными организациями России.
Например, отмечается четкая закономерность между долей убитых в боевых действиях на Украине и средним достатком в регионах. Помимо этого вырисовываются этнические тренды. Представители некоторых народностей Кавказа и Сибири (буряты и тувинцы) гибнут значительно чаще, чем представители других частей РФ.
Многие источники указывают, что доля убитых из числа этнических русских, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и окрестностей больших городов неожиданно мала. В первую очередь это пытаются объяснить сознательным выбором: рискуют личным составом тех регионов, в которых гибели людей придадут наименьшее внимание.
Некоторые источники обратили внимание, что чаще гибнут люди из когорт с уровнем рождаемости выше среднего – центральные власти считают их скорее неблагонадежными. Якобы таким образом в том числе обеспечивается внутренняя стабильность в РФ.
Аналогичные подход применялся в 2014 и 2015 годах, когда на войну на Востоке Украины отправлялись преступники, представители радикальных течений и элементы, создающие проблемы для внутренней безопасности России.
Харьковское направление (Восток)
В ушедшие сутки севернее Харькова больших измененй не произошло. ВС РФ продолжили удерживать свои позиции. Помимо этого они подвергли обстрелам как сам город, так и его окрестности. Для этого были использованы как ракетные системы залпового огня, так и ствольная артиллерия.
Российские войска продолжают атаковать на юго-восточном фасе Изюмского плацдарма. Якобы они достигли Святогорска, однако окончательного подтверждения этим сведениям пока нет. Кроме того, имеются сведения о подрыве моста через реку Северный Донец в Святогорске – это ключевой объект, позволяющий продвигаться в южном направлении.
Вероятно, на данном направлении ВС РФ намерена объединить две группировки и затем продолжить наступление на Славянск. Судя по всему, украинские войска способны помешать своим оппонентам.
По информации Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), российские подразделения продолжают готовиться к наступлению на западном берегу реки Северный Донец. Однако в течение последних суток больших атак они не предпринимали.
Подразделения ВС РФ продолжили наступать южнее Лимана, тем самым пытаясья обеспечить доступ к западному реки Севрный Донец.
Рубеж Донецк – Луганск
ВС РФ продолжают попытки захвата Северодонецка. По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, в городе продолжаются бои, что говорит о желании украинских войск нанести противнику максимальные потери. 5 июня он заявил о том, что ВСУ контролируют 50% города, однако уже на следующие сутки признался, что в результате массированных артиллерийских и воздушных ударов, а также атак россиян украинские войска потеряли отбитые позиции.
Генштаб ВСУ сообщил от отбитых атаках подразделений российских войск на Тошковку и Устиновку на западном берегу реки Северный Донец. Вероятно, ВС РФ намерены продвигаться в сторону Лисичанска без необходимости наведения дополнительных переправ.
ВС РФ продолжили атаковать позиции украинцев западнее и восточнее Попасной, пытаясь перерезать линии снабжения подразделений ВСУ под Лисичанском. Генштаб ВСУ сообщает, что им удается удерживать трассу Т-1302. Кроме того, украинские войска отбили Березовец.
В районе Авдеевки российские войска в ушедшие сутки не атаковали, но обстреливали всю линию фронта.
Южное направление
ВС РФ продолжили проводить небольшие артиллерийские налеты и атаки на украинские позиции. Значимых успехов россияне не добились. ВСУ предполагают, что российские войска могут нараститить атакующие усилия на границе Николаевской и Херсонской областей с целью противодействия последним контратакам украинцев.
В Запорожской области в районе Орехово и Гуляйполя наблюдались обстрелы и атаки сухопутных сил РФ. В районе Васильевки россияне усилили оборону танками Т-62. Скорее всего, они пытаются утвердить контроль над трассой Т-0812, которая пролегает между Васильевкой и Ореховкой.