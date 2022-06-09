Разведка Эстонии: корабли РФ продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря

Аналогичные подход применялся в 2014 и 2015 годах, когда на войну на Востоке Украины отправлялись преступники, представители радикальных течений и элементы, создающие проблемы для внутренней безопасности России.

Харьковское направление (Восток)

В ушедшие сутки севернее Харькова больших измененй не произошло. ВС РФ продолжили удерживать свои позиции. Помимо этого они подвергли обстрелам как сам город, так и его окрестности. Для этого были использованы как ракетные системы залпового огня, так и ствольная артиллерия.

Российские войска продолжают атаковать на юго-восточном фасе Изюмского плацдарма. Якобы они достигли Святогорска, однако окончательного подтверждения этим сведениям пока нет. Кроме того, имеются сведения о подрыве моста через реку Северный Донец в Святогорске – это ключевой объект, позволяющий продвигаться в южном направлении.

Вероятно, на данном направлении ВС РФ намерена объединить две группировки и затем продолжить наступление на Славянск. Судя по всему, украинские войска способны помешать своим оппонентам.

По информации Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), российские подразделения продолжают готовиться к наступлению на западном берегу реки Северный Донец. Однако в течение последних суток больших атак они не предпринимали.

Подразделения ВС РФ продолжили наступать южнее Лимана, тем самым пытаясья обеспечить доступ к западному реки Севрный Донец.

Рубеж Донецк – Луганск