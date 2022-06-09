Правительство утвердило годовой отчет Rail Baltic

В 2021 году завершены проекты железнодорожных вокзалов Пярну и "Юлемисте", а также трамвайной линии в порт Ванасадам. В этом году планируется начать строительство.

По словам Марис Лаури, министра юстиции, исполняющей обязанности министра экономики и инфраструктуры, на строительном рынке сейчас много неопределенности. «Стремительный рост цен в строительном секторе вызывает беспокойство. В то же время не стоит забывать, что высокоскоростная европейская железная дорога важна для безопасности Эстонии. Из обзора видно, что работа идет умеренными темпами. Строительные работы скоро будут заметны от Таллинна до Икла», — сказала Лаури.

Основной маршрут все еще разрабатывается, выкупается земля. В 2021 году для строительства Rail Baltic требовалось более 200 земельных участков. «Благодаря проектированию становится ясно, где именно в 350-метровом коридоре проходит железная дорога шириной 60 метров. Когда проекты будут завершены, могут быть приобретены и земельные участки, которые необходимы для строительства железной дороги», — пояснила Марис Лаури.

В этом году планируется начать строительство десяти путепроводов и четырех экодуков. Всего на маршруте Rail Baltic в Эстонии будет построено 14 станций, которые в будущем, помимо высокоскоростного сообщения между Таллинном, Пярну и Ригой, обеспечат пригородное движение поездов. Это станции "Юлемисте" ("Линда"), "Ассаку", "Луйге", "Саку", "Куртна", "Кохила", "Рапла", "Ярваканди", "Кайсма", "Тоотси", "Урге", "Пярну", "Сурью" и "Хяэдемеэсте". В настоящее время проектируются 12 местных остановок.

В 2022 году Rail Baltic продолжит перенос высоковольтных линий Elering в Пярнумаа, и будут объявлены государственные закупки для переноса газовых и высоковольтных линий на маршруте в другие места. Процесс обновления плана Rail Baltic Пярнуского уезда и работы по проектированию будут также продолжены на всех трех участках основной трассы РБ в Эстонии: Харью – Рапла, Рапла – Пярну (Тоотси) и Пярну (Тоотси) – Икла.