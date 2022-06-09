По данным новостного портала ERR, новым генеральным директором Департамента полиции безопасности (КаПо) может стать Мартин Перлинг, который в настоящее время занимает пост заместителя гендиректора КаПо.
Новым гендиректором КаПо может стать Мартин Перлинг
Новым гендиректором КаПо может стать Мартин Перлинг
Однако в МВД эту информацию не подтвердили, сказав, что процесс выбора кандидата еще продолжается.
В четверг кандидата на пост главы КаПо планировали представить правовой комиссии Рийгикогу, но из-за того, что министр внутренних дел Кристиан Яани на прошлой неделе вместе с другими членами правительства от Центристской партии был отправлен в отставку, встреча не состоялась.
Второй срок полномочий нынешнего руководителя КаПо Арнольда Синисалу истекает в следующем году. По закону он не может быть назначен на третий должностной срок подряд. Генерального директора КаПо назначает на должность правительство по предложению министра внутренних дел.
Ключевые слова