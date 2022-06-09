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Новым гендиректором КаПо может стать Мартин Перлинг

rus.postimees.ee
Новым гендиректором КаПо может стать Мартин Перлинг
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Мартин Перлинг с женой, госпрокурором Лавли Перлинг.
Мартин Перлинг с женой, госпрокурором Лавли Перлинг. Фото: Erlend Štaub

По данным новостного портала ERR, новым генеральным директором Департамента полиции безопасности (КаПо) может стать Мартин Перлинг, который в настоящее время занимает пост заместителя гендиректора КаПо.

Однако в МВД эту информацию не подтвердили, сказав, что процесс выбора кандидата еще продолжается.

В четверг кандидата на пост главы КаПо планировали представить правовой комиссии Рийгикогу, но из-за того, что министр внутренних дел Кристиан Яани на прошлой неделе вместе с другими членами правительства от Центристской партии был отправлен в отставку, встреча не состоялась.

Второй срок полномочий нынешнего руководителя КаПо Арнольда Синисалу истекает в следующем году. По закону он не может быть назначен на третий должностной срок подряд. Генерального директора КаПо назначает на должность правительство по предложению министра внутренних дел.

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