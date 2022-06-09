Новым гендиректором КаПо может стать Мартин Перлинг

Однако в МВД эту информацию не подтвердили, сказав, что процесс выбора кандидата еще продолжается.

В четверг кандидата на пост главы КаПо планировали представить правовой комиссии Рийгикогу, но из-за того, что министр внутренних дел Кристиан Яани на прошлой неделе вместе с другими членами правительства от Центристской партии был отправлен в отставку, встреча не состоялась.