Тысячи украинских беженцев по-прежнему стоят на учете в качестве безработных

К 5 июня в Эстонию прибыло в общей сложности 41 379 беженцев из Украины, в том числе около 30 000 совершеннолетних, пишет Rus.ERR.

Через Кассу страхования от безработицы на работу из них устроились 2800 человек, около 4000 по-прежнему стоят на учете в качестве безработных. По словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Арто Ааса, еще до 3000 украинцев нашли работу самостоятельно.

"С учетом языковых ограничений и того, что люди находятся в чужой для себе среде, это скорее очень хороший результат", - сказала руководитель отдела Кассы страхования от безработицы Катрин Лийваметс.