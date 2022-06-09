Почти половине советников уволенных министров-центристов выплатили премии

По данным пресс-службы Министерства окружающей среды, после отставки министра Эрки Сависаара ведомство покинули советники Марек Метслайд, Рихо Нагель, Рональд Росс, Евгений Тамме и Тыну Туппитс.

«Им при расчете выплатили недополученную заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, советникам за результативную работу была выплачена премия в размере месячного оклада», - сообщила пресс-секретарь министерства.

Рихо Нагель получил в качестве премии 2900 евро, Рональд Росс — 2700 евро, Евгений Тамме — 2250 евро, Марек Метслайд — 750 евро и Тыну Туппитс — 2250 евро.

Вместе с министром госуправления Яаком Аабом ушли и его советники, которым выплатили зарплату, компенсацию за отпуск и премию. Советник Кристи Рюйтель получила 6113 евро, Ристо Каск - 7003 евро и Прийт Праманн — 6698 евро.

3 июня завершились полномочия политических советников МИД Эстонии Иоханнеса Мерилайя и Гертту Бланк. Премию за результативную работу Мерилай получил в размере полутора зарплат и в сумме 4500 евро. Гертту Бланк отработала в МИД около месяца и поэтому ничего не получила, сообщила BNS советник МИД по прессе Анна Тислер-Лаврентьев.

С увольнением министра экономики Таави Ааса свои посты покинули и советники ведомства Мооника Парксепп, Туули Кох и Тармо Таммисте. Все они получили премии в размере одной зарплаты, то есть, по 2800 евро.

С уходом министра внутренних дел Кристиана Яани, трудовые договоры были прерваны и с советниками МВД — с Мати Киви, Даном Лыхмусом и Рихо Кангуром. Как сообщили BNS в пресс-службе ведомства, им оплатили неиспользованный отпуск — Киви получил 781 евро, Кангур - 1800 евро и Лыхмус - 2830 евро.

Вместе с министром культуры Тийтом Териком в отставку ушли и три советника — Юкко Ноони, Яссь Юуремаа и Катарина Будрик. Пресс-секретарь министерства Меэлис Компус сообщил BNS, что пока данных о выплатах им нет.