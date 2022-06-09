Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила сегодня на пресс-конференции, что если ей будет вынесут вотум недоверия, то она воспользуется возможностью и обратится к президенту с просьбой объявить досрочные выборы.
Выбор Партии реформ номер два: попросить президента о внеочередных выборах
«Такая возможность есть», — сказала Каллас. Она подчеркнула, что в конечном итоге это решение президента. «Но на самом деле у правительства есть такая возможность, и весьма вероятно, что мы бы ею воспользовались», — добавила она.
Каллас заявила, что в случае прихода новой коалиции EKREIKE будет необходимо признать правящую коалицию и ее мандат. «Для этого нужно вынести мне вотум недоверия. Конституция дает такое право, а решение в конечном итоге принимает президент. Мне показалось бы странным, если бы мы этим не воспользовались», — ответила Каллас.
На вопрос, готова ли премьер-министр Каллас к такому шагу, даже если бы рейтинг Партии реформ был не столь высок, Каллас ответила утвердительно. "Наше решение - в этом случае сделать такое предложение", — добавила она.