Выбор Партии реформ номер два: попросить президента о внеочередных выборах

«Такая возможность есть», — сказала Каллас. Она подчеркнула, что в конечном итоге это решение президента. «Но на самом деле у правительства есть такая возможность, и весьма вероятно, что мы бы ею воспользовались», — добавила она.

Каллас заявила, что в случае прихода новой коалиции EKREIKE будет необходимо признать правящую коалицию и ее мандат. «Для этого нужно вынести мне вотум недоверия. Конституция дает такое право, а решение в конечном итоге принимает президент. Мне показалось бы странным, если бы мы этим не воспользовались», — ответила Каллас.