ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сети заправок Circle K и Alexela подняли цены до рекордно высокого уровня

В четверг на заправках Circle K и Alexela бензин 95 стоил 2,259 евро за литр, а бензин 98 - 2,289 евро за литр. Цена литра дизельного топлива также превысила лимит в два евро, поднявшись до 2,049 евро.

По состоянию на полдень дешевле, чем у конкурентов, было заправляться на Neste и Olerex, где дизель стоил 1,99 евро. Литр бензина 95 на Neste стоил 2,219 евро и на заправках Olerex - 2,169 евро.

Во вторник цена бензина 95 была повышена на некоторых заправках до 2,259 евро, но рекордные цифры не продержались и дня, и к среде цена вернулась к 2,169 евро. Однако уже в четверг произошло новое повышение.