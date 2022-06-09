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Лучшим футболистом чемпионата Эстонии в мае стал Иоан Яковлев из "Калева"

rus.postimees.ee
Лучшим футболистом чемпионата Эстонии в мае стал Иоан Яковлев из "Калева"
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Игроки "Калева" (в белой форме).
Игроки "Калева" (в белой форме). Фото: Kristo Kivisoo

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в мае.

Лучшим футболистом последнего весеннего месяца стал 24-летний полузащитник таллиннского "Калева" Иоан Яковлев, сделавший в майских матчах пять результативных передач, пишет Rus.ERR.

Яковлев помог набрать "Калеву" набрать в мае 7 очков, благодаря чему команда поднялась на 8-е место в турнирной таблице.

Титул лучшего тренера достался наставникам "Левадии" Владимиру Васильеву и Марко Савичу, под руководством которых столичная команда в мае выиграла четыре матча и еще в одной встрече сыграла вничью.

В турнирной таблице "Левадия" идет на второй строчке, имея одинаковое количество очков - 41 - с лидирующей "Флорой", которая провела на одну игру меньше.

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