Лучшим футболистом чемпионата Эстонии в мае стал Иоан Яковлев из "Калева"

Лучшим футболистом последнего весеннего месяца стал 24-летний полузащитник таллиннского "Калева" Иоан Яковлев, сделавший в майских матчах пять результативных передач, пишет Rus.ERR.

Яковлев помог набрать "Калеву" набрать в мае 7 очков, благодаря чему команда поднялась на 8-е место в турнирной таблице.

Титул лучшего тренера достался наставникам "Левадии" Владимиру Васильеву и Марко Савичу, под руководством которых столичная команда в мае выиграла четыре матча и еще в одной встрече сыграла вничью.