Мужская сборная Эстонии по волейболу одержала четвертую победу подряд в розыгрыше Золотой лиги.
Золотая лига: эстонские волейболисты одержали четвертую победу подряд
Золотая лига: эстонские волейболисты одержали четвертую победу подряд
Сборная Эстонии обыграла в среду, 8 июня, в спортхолле Тартуского университета национальную команду Латвии со счетом 3:1 (25:17, 25:22, 25:27, 25:23), пишет Rus.ERR.
Выиграв четыре матча из пяти, эстонская команда с 11 очками остается на втором месте в турнирной таблице,а первое место в группе С занимает сборная Чехии, выигравшая все пять поединков и набравшая 15 очков. Команда Латвии проиграла все пять встреч, но набрала одно очко за поражение от Эстонии со счетом 2:3 в домашнем матче.
Сборная Эстонии начала выступление в Золотой лиге с домашнего поражения от чехов, но затем дважды (дома и на выезде) обыграла бельгийцев и латвийцев.
В субботу, 11 июня, эстонские волейболисты на выезде встретятся с Чехией.
Ключевые слова