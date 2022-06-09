Золотая лига: эстонские волейболисты одержали четвертую победу подряд

Выиграв четыре матча из пяти, эстонская команда с 11 очками остается на втором месте в турнирной таблице,а первое место в группе С занимает сборная Чехии, выигравшая все пять поединков и набравшая 15 очков. Команда Латвии проиграла все пять встреч, но набрала одно очко за поражение от Эстонии со счетом 2:3 в домашнем матче.