Хотя в последнее время в СМИ не было сообщений об убийстве аистов, произошедшем в деревне Энари 1 мая, это вовсе не означает, что делом перестали заниматься, пишет Järva Teataja.
Награда в 5000 евро по-прежнему ждет обладателя информации о жестоком убийце
Главный специалист по связям с общественностью Департамента окружающей среды Лийви Рейнхольд сказала, что, к сожалению, пока нельзя сообщить о прорыве в уголовном процессе, но подтвердила, что расследование будет продолжено.
Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра сообщил, что расследование убийства аистов ведется в сотрудничестве с полицией и проверка зацепок проводится ежедневно. "Мы проверили десятки сигналов, искали возможного стрелка и другими методами, но, к сожалению, расследование пока не привело к обнаружению подозреваемого", - сказал он.
Вакра добавил, что, хотя уголовное производство продолжается, было бы трудно смириться с тем, что виновный в таком деянии не будет установлен, несмотря на усилия следователей. «Поэтому просьба к жителям Ярвамаа: если кто-то что-то знает об этом происшествии и еще не связался с полицией или Департаментом окружающей среды, сделайте это сейчас», — написал он важное сообщение.
Вакра пообещал, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден стрелок.
Член правления Эстонского объединения дикой природы Вирге Вызуялг, которая 1 мая первой отреагировала на убийство аистов, сказала, что за последние полмесяца не получала никакой информации. «Все, что мне передали, я перенаправила следователям, но у меня нет обратной связи о том, привело это к чему-либо или нет», — сказала она.
За предоставление информации, которая приведет к обнаружению убийцы птиц, Эстонское объединение дикой природы все так же обещает заплатить вознаграждение в размере более 5000 евро. Эта сумма была назначена уже на следующей неделе после событий, напомнила Вызуялг.
По ее мнению, быстрый сбор информации от населения казался правильным шагом, так как следы были свежими, а тема обсуждалась повсюду. «Сейчас многие уже забыли об аистах, и с каждым днем становится все меньше шансов, что виновник будет найден, — сказала она. — Это крайне прискорбно, потому что никто не знает, что такой человек или люди могут предпринять дальше и на кого направить оружие».
Если расследование будет прекращено или сигналы не помогут поймать убийцу, Вызуялг опубликует пост, где попросит людей, которые хотят получить пожертвованные деньги обратно, дать знать об этом. «Деньги, находящиеся в наших руках, Эстонский союз дикой природы использует для лечения диких животных и птиц и строительства вольеров, т.е. для благородных целей», - уточнила она.