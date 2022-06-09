Награда в 5000 евро по-прежнему ждет владеющего информацией о жестоком убийце

Главный специалист по связям с общественностью Департамента окружающей среды Лийви Рейнхольд сказала, что, к сожалению, пока нельзя сообщить о прорыве в уголовном процессе, но подтвердила, что расследование будет продолжено.

Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра сообщил, что расследование убийства аистов ведется в сотрудничестве с полицией и проверка зацепок проводится ежедневно. "Мы проверили десятки сигналов, искали возможного стрелка и другими методами, но, к сожалению, расследование пока не привело к обнаружению подозреваемого", - сказал он.

Вакра добавил, что, хотя уголовное производство продолжается, было бы трудно смириться с тем, что виновный в таком деянии не будет установлен, несмотря на усилия следователей. «Поэтому просьба к жителям Ярвамаа: если кто-то что-то знает об этом происшествии и еще не связался с полицией или Департаментом окружающей среды, сделайте это сейчас», — написал он важное сообщение.

Вакра пообещал, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден стрелок.

Член правления Эстонского объединения дикой природы Вирге Вызуялг, которая 1 мая первой отреагировала на убийство аистов, сказала, что за последние полмесяца не получала никакой информации. «Все, что мне передали, я перенаправила следователям, но у меня нет обратной связи о том, привело это к чему-либо или нет», — сказала она.