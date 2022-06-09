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Яанус Карилайд: мы пойдем до конца с законопроектом о повышении детских пособий

rus.postimees.ee
Яанус Карилайд: мы пойдем до конца с законопроектом о повышении детских пособий
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Tairo Lutter

«Реформиcты продолжают свою абсурдную борьбу с законопроектом о повышении детских пособий, поскольку рано или поздно это законопроект все равно будет принят, заявил председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

«По тому, как прошло сегодняшнее заседание, можно сделать определенные выводы. Совсем недавно реформисты подвергли жесткий критике предпринятую EKRE обструкцию, когда заседания затягивались в ущерб людей с недостатками здоровья. Однако сейчас "белки" используют точно такую же тактику – затягивают заседания, только теперь это происходит за счет благополучия семей с детьми. Получается, политическая культура реформистов нисколько не лучше, и они даже не пытаются скрывать, что используют двойные стандарты», - сказал Карилайд.

По словам Карилайда, являясь лишь формально правящей партией, реформисты препятствуют работе парламентского большинства.

«Стиль поведения белок - "я знаю, как надо", является намеренным препятствием принятию законопроекта, который поддерживают больше половины депутатов. К сожалению, голосование по этому законопроекту невозможно привязать к вотуму доверия. Такое препятствие работе парламента ставит под удар правовое государство, а также говорит о том, что ради власти реформисты готовы на все. Быть у власти, цепляться за свои кресла для "белок" важнее, чем необходимость считаться с парламентским большинством», - отметил он.

По мнению Карилайда, Кая Каллас, не осмеливается подать в отставку, однако цель нахождения реформистов у власти вызывает много вопросов – то ли не допустить повышения детских пособий, то ли привлечь на свою сторону «Отечество». «Рассматривать законопроект о повышении детских пособий по существу реформистам явно не интересно – на ночном заседании присутствовали лишь некоторые депутаты от этой партии. Такое поведение по сути является насмешкой над работой парламента», - пояснил Карилайд.

«К четвергу мы успели проголосовать по 68 поправкам к законопроекту о повышении детских пособий. Это означает, что нам нужно рассмотреть еще 1123 поправки к этому законопроекту. Продолжим в понедельник. Мы обещали, что пойдем с принятием этого законопроекта до конца, так и будет», - добавил он.  

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