Яанус Карилайд: мы пойдем до конца с законопроектом о повышении детских пособий

«По тому, как прошло сегодняшнее заседание, можно сделать определенные выводы. Совсем недавно реформисты подвергли жесткий критике предпринятую EKRE обструкцию, когда заседания затягивались в ущерб людей с недостатками здоровья. Однако сейчас "белки" используют точно такую же тактику – затягивают заседания, только теперь это происходит за счет благополучия семей с детьми. Получается, политическая культура реформистов нисколько не лучше, и они даже не пытаются скрывать, что используют двойные стандарты», - сказал Карилайд.

По словам Карилайда, являясь лишь формально правящей партией, реформисты препятствуют работе парламентского большинства.

«Стиль поведения белок - "я знаю, как надо", является намеренным препятствием принятию законопроекта, который поддерживают больше половины депутатов. К сожалению, голосование по этому законопроекту невозможно привязать к вотуму доверия. Такое препятствие работе парламента ставит под удар правовое государство, а также говорит о том, что ради власти реформисты готовы на все. Быть у власти, цепляться за свои кресла для "белок" важнее, чем необходимость считаться с парламентским большинством», - отметил он.

По мнению Карилайда, Кая Каллас, не осмеливается подать в отставку, однако цель нахождения реформистов у власти вызывает много вопросов – то ли не допустить повышения детских пособий, то ли привлечь на свою сторону «Отечество». «Рассматривать законопроект о повышении детских пособий по существу реформистам явно не интересно – на ночном заседании присутствовали лишь некоторые депутаты от этой партии. Такое поведение по сути является насмешкой над работой парламента», - пояснил Карилайд.