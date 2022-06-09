Парейко: матч с Мальтой имеет для сборной Эстонии очень важное значение

"Может быть это выглядит смешно, но игра с Мальтой - один из решающих матчей этого турнира. В случае победы на 90% сборная Эстонии станет победителем своей группы, поэтому сегодняшняя игра очень принципиальная. Думаю, что по накалу она будет очень серьезной", - сказал Парейко в интервью передаче "Кофе+" на телеканале ETV+.