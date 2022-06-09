Бывший вратарь сборной Эстонии по футболу Сергей Парейко поделился ожиданиями от матча нашей национальной команды с Мальтой в рамках Лиги наций УЕФА, который в четверг вечером пройдет на поле соперника.
Парейко: матч с Мальтой имеет для сборной Эстонии очень важное значение
Парейко: матч с Мальтой имеет для сборной Эстонии очень важное значение
"Может быть это выглядит смешно, но игра с Мальтой - один из решающих матчей этого турнира. В случае победы на 90% сборная Эстонии станет победителем своей группы, поэтому сегодняшняя игра очень принципиальная. Думаю, что по накалу она будет очень серьезной", - сказал Парейко в интервью передаче "Кофе+" на телеканале ETV+.
В одной группе вместе с Эстонией и Мальтой также выступает сборная Сан-Марино, которая на старте турнира с одинаковым счетом 0:2 уступила обоим соперникам, пишет Rus.ERR.
Матч Мальта - Эстония пройдет 9 июня и начнется в 21:45.
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