Премьер-министр Каллас о предложении снизить акцизы: это не поможет

На пресс-конференции премьер-министра спросили, как она относится к идее партии "Отечества" для сдерживания роста цен снизить акцизы на моторное топливо.

«К сожалению, инфляцию нельзя эффективно контролировать общим снижением акцизов. Инфляция возникает потому, что денег слишком много, а товаров слишком мало. Это не увеличивает предложение товаров и не устраняет первопричину инфляции», — ответила Каллас.

По словам премьер-министра, опыт других стран показал, что снижение акцизов в конечном итоге осядет в карманах продавцов топлива. «Эффект (снижения акцизов — прим.ред.) кратковременный. Мы видели это и в других странах. В Польше, например, акцизы были снижены даже ниже европейского минимума, но через две недели цены выросли на 20 процентов в сравнении с тем, что было до снижения акцизов. Мы уже видели, что это скорее отразится на прибыли посредников», — предсказала Каллас.

По словам премьер-министра, о снижении акцизов в Эстонии можно было бы подумать только в том случае, если будет давление со стороны соседних стран. «Что касается акцизов, то мы все время следим за действиями наших соседей: придерживаемся той же линии, чтобы предотвратить трансграничную торговлю. Насколько мне известно, Литва и Латвия на данный момент не рассматривают возможность снижения акцизных сборов», — сказала Каллас.

Премьер-министр также напомнила, что, в отличие от многих других европейских стран, владельцы автомобилей в Эстонии не облагаются другими налогами. «У нас нет налога на автомобиль. У нас нет дорожного налога. Интересно и то, что, хотя цены на топливо и высоки, это пока не замедлило потребление. Глядя на цифры, в марте продажи дизельного топлива выросли на 9,7 процента, а продажи бензина — на 13,9 процента, хотя цены все время росли», — сказала Каллас.