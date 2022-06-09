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Рост цен ставит предпринимателей в невыгодное положение

Яанус Вогельберг
, журналист
Рост цен ставит предпринимателей в невыгодное положение
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Андри Пийк, член правления Logistika Pluss OÜ, утверждает, что сбои в цепочках поставок в конечном итоге будут сосредоточены в руках владельцев складов.
Андри Пийк, член правления Logistika Pluss OÜ, утверждает, что сбои в цепочках поставок в конечном итоге будут сосредоточены в руках владельцев складов. Фото: Konstantin Sednev

Стремительно растущие затраты на энергию и рабочую силу не оставляют предприятиям особого выбора — рост затрат неизбежно достигнет уровня цен, взимаемых с потребителей, пишет Postimees.

Генеральный директор Ассоциации отелей и ресторанов Киллу Майдла сказала, что сложно выделить самую большую проблему в этой сфере, потому что их очень много. Во-первых, входные цены в общественном питании выросли не на два-три процента, а на 20-30 процентов, что оказывает серьезное давление на отпускную цену. «Многие предприниматели уже скорректировали цену, но у многих она еще не скорректирована — боятся и откладывают», — сказала она.

Затраты на оплату труда росли в течение многих лет, но сейчас возник трудовой кризис и гонка зарплат. Цены на энергоносители тоже вызывают головную боль, а лето приносит лишь временное облегчение. «В начале года было очень трудно. Из-за ограничений крупные отели и конференц-центры не могли проводить масштабные мероприятия, но помещения нужно держать в тепле», — сказала Майдла. Были и такие случаи, когда цена на отопление помещений превышала общий оборот компании.

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