Рост цен ставит предпринимателей в невыгодное положение

Генеральный директор Ассоциации отелей и ресторанов Киллу Майдла сказала, что сложно выделить самую большую проблему в этой сфере, потому что их очень много. Во-первых, входные цены в общественном питании выросли не на два-три процента, а на 20-30 процентов, что оказывает серьезное давление на отпускную цену. «Многие предприниматели уже скорректировали цену, но у многих она еще не скорректирована — боятся и откладывают», — сказала она.