Президент провозгласил очередные законы и поправки к ним

Законом о доступности товаров и услуг переносится в эстонское законодательство соответствующая директива ЕС. Закон призван сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли найти альтернативный формат для товаров и услуг, использование которых для них затруднительно или невозможно.

Это поможет сформировать более вовлеченное общество и облегчить быт людям с недугами. Закон призван ввести требования о доступности в отношении электронных товаров и услуг, входящих в сферу применения директивы о доступности.

Президент также утвердил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и в другие законы (передача с 1 января 2023 года судов Департамента полиции и пограничной охраны в подведомственную Министерству обороны сферу). Согласно поправке, на Силы обороны будет возложена обязанность по созданию осведомленности о ситуации на море, по охране морской границы, а также выявлению и ликвидации загрязнений моря на морских территориях Эстонии.

В соответствии с поправками к Закону об организации сферы здравоохранения и к другим законопроектам, с 1 июля этого года организацией общей врачебной помощи в Эстонии вместо Департамента здоровья будет заниматься Больничная касса.