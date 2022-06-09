Президент Алар Карис в четверг провозгласил ряд законов, касающихся доступа людей с ограниченными возможностями к товарам и услугам, передачи судов Департамента полиции и погранохраны Силам обороны, регистрации списков семейных врачей и другие.
Президент провозгласил очередные законы и поправки к ним
Законом о доступности товаров и услуг переносится в эстонское законодательство соответствующая директива ЕС. Закон призван сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли найти альтернативный формат для товаров и услуг, использование которых для них затруднительно или невозможно.
Это поможет сформировать более вовлеченное общество и облегчить быт людям с недугами. Закон призван ввести требования о доступности в отношении электронных товаров и услуг, входящих в сферу применения директивы о доступности.
Президент также утвердил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и в другие законы (передача с 1 января 2023 года судов Департамента полиции и пограничной охраны в подведомственную Министерству обороны сферу). Согласно поправке, на Силы обороны будет возложена обязанность по созданию осведомленности о ситуации на море, по охране морской границы, а также выявлению и ликвидации загрязнений моря на морских территориях Эстонии.
В соответствии с поправками к Закону об организации сферы здравоохранения и к другим законопроектам, с 1 июля этого года организацией общей врачебной помощи в Эстонии вместо Департамента здоровья будет заниматься Больничная касса.
В соответствии с поправками к Закону о неплатежеспособности физического лица производство о неплатежеспособности физического лица инициируется соответствующим заявлением. Изменится также система поддержки должника, которому с самого начала и до конца процесса помощь будет оказывать доверенное лицо, прошедшее обучение и экзамен.
Поправками к Закону о кормах устанавливаются требования к производству, сбыту и использованию кормов, имеющих лечебные свойства.
Поправки к Закону о лекарствах и к Закону о ветеринарной помощи дают возможность ветеринарным врачам, а также общим и ветеринарным аптекам ввозить ветеринарные медикаменты от оптовых продавцов в ЕС без предварительного разрешения.
Инициированный правительством пакет поправок к законам о документах, консульских услугах и государственных пошлинах включает в число выдающихся в ЕС документах свидетельство ЕС о возвращении. Этот документ выдается лицам, у которых в ходе поездки в третьи страны был утерян или украден документ гражданина ЕС, а также детям, родившимся во время поездки их матери в третьи страны, где нет представительства стран ЕС.
Президент также провозгласил Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Целью конвенции является создание международной системы сотрудничества, призванной предотвращать тяжкие преступления. Она позволит более эффективно изымать у преступников средства совершения преступлений и доход, полученный преступным путем.
Эстония подписала конвенцию 7 марта 2013 года. Всего документ подписали 42 государства-члена Совета Европы, 37 из которых его ратифицировали.