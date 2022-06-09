Фонд развития предпринимательства (EAS) и фонд Kredex посредством своего совместного центра развития туризма инициировали масштабные рекламные туристические кампании на ближайших к Эстонии рынках, стремясь восстановить доходы от экспорта туристических услуг.
"Мы - медленные северные соседи": Эстония начала рекламировать себя на ближайших зарубежных рынках
Об этом BNS сообщило руководство центра, отметив, что кампании развернуты в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Польше.
«Для каждого рынка у нас приготовлен свой контент — финнам мы подаем информацию в стиле единства и различия наших столиц; шведских туристов призываем отказаться от привычной упорядоченности и рутины; южным соседям представляем себя как медленных северных соседей, у которых и отпуск поэтому тянется дольше», - рассказала директор центра развития туризма Лийна Мария Лепик.
По словам Лепик, из ближайших к Эстонии рынков хорошо восстановился пока только туристический рынок Латвии, объемы которого уже на четверть превышают докризисный уровень. С остальными рынками предстоит еще поработать для восстановления былого уровня.
Кампании проводятся по всем каналам масс-медиа и СМИ, в прессе эстонскую кампанию поддерживают такие популярные издания как Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Perfect Guide, Dagens Nyheter, Ieva, Žmones, Savaite.