Водное поло ⟩ Спорт для тех, кто не сдается

В состязаниях принимало участие всего четыре команды – две из Таллинна, одна – из Тарту и еще одна – из Риги. Рижанам досталось первое место, а таллиннцам – второе и третье. И это неплохой результат для достаточно молодого в Эстонии вида спорта.

Конечно, называть эстонское водное поло молодым не совсем корректно: когда-то очень давно, в шестидесятых годах прошлого века, команда ватерполистов из Эстонии с легкостью разделывала московских спортсменов.

«Мне нужны фанатики»

«В 1979 году взрослая команда по водному поло из Таллинна выступала в первой лиге, понимаете, какой это уровень? – подчеркивает тренер по водному поло Анатолий Скачков, многократный призер чемпионатов мира и Европы по водному поло. – Помню, мы, эстонская команда, без разрядов и титулов, приехали в Москву и выиграли у столичной сборной. Их тренер, Павел Петрович Шубин, пришел поздравлять нашего со словами: „Представляешь, какой позор для московской сборной – проиграть Эстонии!“ Вот так это было. Нас всех с самого юного возраста тренировал потрясающий тренер Кусти Эйкла, он так и говорил: „Мне не нужны спортсмены, мне нужны фанатики“. Именно благодаря ему наши парни показывали высочайшее мастерство и играли на высочайшем уровне».