21 мая в Тарту состоялся первый в Эстонии международный турнир им. Майта Рийсмана по водному поло. Таллиннские команды заняли второе и третье места.
Водное поло ⟩ Спорт для тех, кто не сдается
В состязаниях принимало участие всего четыре команды – две из Таллинна, одна – из Тарту и еще одна – из Риги. Рижанам досталось первое место, а таллиннцам – второе и третье. И это неплохой результат для достаточно молодого в Эстонии вида спорта.
Конечно, называть эстонское водное поло молодым не совсем корректно: когда-то очень давно, в шестидесятых годах прошлого века, команда ватерполистов из Эстонии с легкостью разделывала московских спортсменов.
«Мне нужны фанатики»
«В 1979 году взрослая команда по водному поло из Таллинна выступала в первой лиге, понимаете, какой это уровень? – подчеркивает тренер по водному поло Анатолий Скачков, многократный призер чемпионатов мира и Европы по водному поло. – Помню, мы, эстонская команда, без разрядов и титулов, приехали в Москву и выиграли у столичной сборной. Их тренер, Павел Петрович Шубин, пришел поздравлять нашего со словами: „Представляешь, какой позор для московской сборной – проиграть Эстонии!“ Вот так это было. Нас всех с самого юного возраста тренировал потрясающий тренер Кусти Эйкла, он так и говорил: „Мне не нужны спортсмены, мне нужны фанатики“. Именно благодаря ему наши парни показывали высочайшее мастерство и играли на высочайшем уровне».
Но в начале 80-х годов команда распалась, новых ватерполистов не готовили и вспомнили о водном поло в лишь в 90-х годах. «Нас в буквальном смысле вытащили на поверхность финны – они знали, что мы играли, но за годы простоя не осталось ни нормальных бассейнов, ни соответствующей экипировки. У нас не было ничего – ни мячей, ни ворот. Нам все совершенно безвозмездно привезли финны, благодаря им мы сумели и провести турнир в Ярваканди, и продолжить тренировки».
Команда ветеранов так и тренировалась бы в одном из столичных бассейнов, если бы не директор Школы водных видов спорта Эстонии Антон Ржанов, который в том же бассейне проводил тренировки синхронистов.
«Иногда в процессе тренировки на наши дорожки, где занимались дети, со свистом прилетали мячи от команды ватерполистов. Естественно, как тренер я не мог этого так просто оставить, и с соседствующими спортсменами случались перепалки, – вспоминает Антон Ржанов. – После очередной тренировки и новой стычки с ватерполистами возникла мысль о том, что наши виды спорта похожи – всем нужен бассейн с подходящей глубиной и «поле», а не натянутые дорожки. Это послужило толчком к созданию в Школе водных видов спорта Эстонии отделения водного поло, где параллельно стали готовить синхронистов и ватерполистов».
Нокаут и сломанный нос
«Водное поло – очень жесткий вид спорта, – говорит тренерМаксим Иванов, профессиональный пловец с 20-летним стажем, многократный чемпион Эстонии и призер международных соревнований. – Характер нужен стальной, в общем-то, поло – это для тех, кто не сдается.
Сломанные носы не редкость. Помню, один раз мы играли, а мимо по бортику шла девушка из персонала. Вот ей мячом и прилетело – нокаут, скорая. Так что можете представить, что это такое». Современное поколение детей не всегда готово к подобным испытаниям. Кроме того, не всегда к этим испытаниям готовы родители. Но у тех ребят, которые остаются, база закладывается на всю жизненная физическая форма, мощная выдержка, стальные нервы, умение работать в команде.
Плавать, а не держаться
Попасть в водное поло просто – нужно прийти. Идеальный возраст – 11–12 лет, замечательно, если ребенок уже умеет плавать. Но на самом деле, в поло может прийти любой желающий.
«Просто мы на первом этапе будем обучать ребенка плаванию, – говорит Анатолий. – У нас был один мальчишка. Пришел, мы спрашиваем, умеет ли он плавать. А он отвечает: „Я очень хорошо держусь на волнах!“ Конечно, ребята рвутся сразу играть, но на поле не умеющего хорошо плавать спортсмена не пустит никто. Ведь игра серьезная, нужно уметь ориентироваться, задерживать дыхание, держаться на воде и под водой, плавать и слышать игроков».
Майт Рийсман
• 23.09.1956 – 17.05.2018
• Гордость эстонского спорта, ватерполист, тренер по водному поло.
• Олимпийский чемпион (1980).
• Обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка Европы (1984).
• Четырехкратный чемпион СССР (1979, 1985 — 1987).
• Обладатель Кубка СССР (1986).
• Победитель Спартакиады народов СССР (1979).