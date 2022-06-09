Россиийская нефть нарасхват. «Роснефти» не хватает продукции для экспорта в Индию

С начала войны на Украине Индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали дешевую российскую нефть, которую не хотели западные компании

Однако пока «Роснефть» подписала постоянный контракт только с индийской государственной нефтяной компанией Indian Oil Corporation, которая ежемесячно получает из России 6 млн баррелей сырой нефти и имеет опцион на покупку еще 3 млн баррелей.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Hindustan Petroleum (HPCL) также заинтересованы в заключении шестимесячных контрактов на поставку от «Роснефти», но эти предложения были отклонены российскими нефтяным гигантом. «Роснефть не заинтересована в заключении соглашения с HPCL и BPCL. Они говорят, что у них нет мощностей», — сказал один из источников Reuters.

По данным Reuters, отсутствие интереса со стороны «Роснефти» является признаком того, что России удалось продолжить экспорт нефти, несмотря на попытки Запада сократить доходы Москвы.

Отсутствие новых срочных контрактов на поставки «Роснефти» могут вынудить индийские компании покупать сырую нефть по текущим рыночным ценам. Также есть сигналы из Индии, что российскую нефть больше не удастся покупать с такими же скидками, как раньше.

«Раньше предлагались хорошие скидки, но теперь - нет. Предложения были сокращены, а скидки уже не так хороши, поскольку выросли цены на транспорт и страхование судов», — сказал один из источников.

Однако лишенные российской нефти индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжат наращивать объемы добычи за счет рыночной нефти. HPCL и BPCL также могут получить около 1-2 млн баррелей сырой нефти из России в июле, сообщает Reuters.

Китай также увеличил закупки нефти у России. По словам четырех трейдеров, в этом месяце "Роснефть" поставит 6,66 млн баррелей сырой нефти торговому подразделению китайской энергетической компании Sinopec.