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Галерея ⟩ В цепную аварию попали четыре автомобиля

rus.postimees.ee
В цепную аварию попали четыре автомобиля
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В среду, 8 июня, вечером около половины пятого в Вильянди на Таллиннской улице перед библиотекой в цепную аварию попали четыре автомобиля, пишет Sakala

Одна машина затормозила перед пешеходным переходом, а остальные по очереди въехали сзади в автомобиль, ехавший впереди. В ДТП никто не пострадал. Движение от перекрестка улицы Туру до перекрестка улицы Пости было нарушено около получаса.

В аварию попали автомобили Honda, Volkswagen, Ford и Subaru.

Обстоятельства произошедшего выяснит полиция. «Показания водителей о случившемся расходятся», — сказал пресс-секретарь полиции.

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