В среду, 8 июня, вечером около половины пятого в Вильянди на Таллиннской улице перед библиотекой в цепную аварию попали четыре автомобиля, пишет Sakala.
Галерея ⟩ В цепную аварию попали четыре автомобиля
В цепную аварию попали четыре автомобиля
Одна машина затормозила перед пешеходным переходом, а остальные по очереди въехали сзади в автомобиль, ехавший впереди. В ДТП никто не пострадал. Движение от перекрестка улицы Туру до перекрестка улицы Пости было нарушено около получаса.
В аварию попали автомобили Honda, Volkswagen, Ford и Subaru.
Обстоятельства произошедшего выяснит полиция. «Показания водителей о случившемся расходятся», — сказал пресс-секретарь полиции.
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