ВМФ России начал военные учения в Балтийском море

Россия начала проводить учения после того, как Финляндия и Швеция недавно официально объявили о своем намерении вступить в НАТО.

В заявлении Минобороны России говорится, что корабли балтийского флота "проведут учения по защите морских коммуникаций и военно-морских баз".

В маневрах принимают участие 60 кораблей и 40 летательных аппаратов. В рамках учений в Калининграде также пройдут наземные маневры.

Когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, против чего в настоящее время выступает Турция, Россия станет единственной страной на Балтийском море, не входящей в НАТО.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Майли, посетил Стокгольм в субботу с авианосцем США USS Kearsage.