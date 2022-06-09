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ВМФ России начал военные учения в Балтийском море

rus.tvnet.lv
ВМФ России начал военные учения в Балтийском море
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Фото: Reuters/ScanPix

Российский военный флот начал в четверг, 9 июня, военные учения в Балтийском море, в которых приняли участие десятки кораблей, пишет Rus.TVNET со ссылкой на AFP.

Россия начала проводить учения после того, как Финляндия и Швеция недавно официально объявили о своем намерении вступить в НАТО.

В заявлении Минобороны России говорится, что корабли балтийского флота "проведут учения по защите морских коммуникаций и военно-морских баз".

В маневрах принимают участие 60 кораблей и 40 летательных аппаратов. В рамках учений в Калининграде также пройдут наземные маневры.

Когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, против чего в настоящее время выступает Турция, Россия станет единственной страной на Балтийском море, не входящей в НАТО.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Майли, посетил Стокгольм в субботу с авианосцем США USS Kearsage.

В настоящее время в Балтийском море проходят ежегодные военно-морские учения НАТО Baltops 22, которые продлятся до 17 июня.

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