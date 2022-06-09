EKRE атакует министра Керсна новым ходатайством о возбуждении уголовного дела

«Например, у нас есть переписка с Министерством образования, из которой ясно видно, что на самом деле прошлой осенью были более выгодные предложения, и Министерство образования и науки знало о них еще до первой проверочной закупки, — заявил Хельме, — вдобавок, намедни выяснилось, что министерство выбрало фирму, не имевшую предыдущего опыта, и которая сделала более дорогое предложение. И министерство тоже сделало этой компании предоплата, что, как бы сказать, крайне необычно. Эти обстоятельства приобщены к новому уголовному делу».