Вчера Эстонская консервативная народная партия подала в Государственную прокуратуру новый, дополненное ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении министра образования и науки Лийны Керсна (Партия реформ), поскольку они видят в пренебрежении правилами поставок при закупке экспресс-тестов прошлой осенью и зимой более серьезное преступление, чем просто проступок, пишет Postimees.
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EKRE атакует министра Керсна новым ходатайством о возбуждении уголовного дела
EKRE атакует министра Керсна новым ходатайством о возбуждении уголовного дела
Прокуратура не возбудила уголовное дело по предыдущей жалобе, поданной депутатами Рийгикогу EKRE, посчитав, что отсутствуют признаки уголовного преступления.
Председатель партии Мартин Хельме сообщил, что новое ходатайство о возбуждении уголовного дела составлено несколько в ином правовом ключе, а также дополнено фактами, которые появились в последнее время.