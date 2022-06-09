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EKRE атакует министра Керсна новым ходатайством о возбуждении уголовного дела

Рауль Ранне
EKRE атакует министра Керсна новым ходатайством о возбуждении уголовного дела
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EKRE, возглавляемая Мартином Хельме, считает закупку экспресс-тестов Министерством образования и науки большим преступлением, чем утверждалось ранее.
EKRE, возглавляемая Мартином Хельме, считает закупку экспресс-тестов Министерством образования и науки большим преступлением, чем утверждалось ранее. Фото: Eero Vabamägi

Вчера Эстонская консервативная народная партия подала в Государственную прокуратуру новый, дополненное ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении министра образования и науки Лийны Керсна (Партия реформ), поскольку они видят в пренебрежении правилами поставок при закупке экспресс-тестов прошлой осенью и зимой более серьезное преступление, чем просто проступок, пишет Postimees.

Прокуратура не возбудила уголовное дело по предыдущей жалобе, поданной депутатами Рийгикогу EKRE, посчитав, что отсутствуют признаки уголовного преступления.

Председатель партии Мартин Хельме сообщил, что новое ходатайство о возбуждении уголовного дела составлено несколько в ином правовом ключе, а также дополнено фактами, которые появились в последнее время.

«Например, у нас есть переписка с Министерством образования, из которой ясно видно, что на самом деле прошлой осенью были более выгодные предложения, и Министерство образования и науки знало о них еще до первой проверочной закупки, — заявил Хельме, — вдобавок, намедни выяснилось, что министерство выбрало фирму, не имевшую предыдущего опыта, и которая сделала более дорогое предложение. И министерство тоже сделало этой компании предоплата, что, как бы сказать, крайне необычно. Эти обстоятельства приобщены к новому уголовному делу».

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