Россияне вспомнят про дефицит и «серый» импорт

«Производители продукции, ввоз которой на территорию России ими был ограничен, могут всячески противодействовать параллельному импорту, – согласен юрист Казанов. – Например, посредством получения гарантийных писем от покупателей-коммерсантов о конечном пользователе и установлением запрета на реализацию товаров потребителям из России».

Герман Казанов также считает, что возрастет и количество контрафактного товара, ввозимого в страну, а вместе с ним снизится контроль за качеством продукции. Дело в том, что зарубежный изготовитель, если его товар ввозится в страну без его на то согласия, не будет оказывать услуги по обязательному гарантийному обслуживанию.

Назад дороги нет

Отказаться от применения механизма параллельного импорта российские власти просила Ассоциация европейского бизнеса, указывая и на риски для безопасности и организации качественного сервиса, и на невозможность лицензированного обслуживания.

Тем не менее, в начале мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта. В него вошло более 50 категорий. Среди них смартфоны и техника – Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba. Часть этих брендов уже стала ввозиться в страну «окольными путями». В частности, в стране в продаже уже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в РФ.

Кроме того, в российских торговых сетях в мае появились смартфоны Samsung, которые приехали из Казахстана. Пользователи отмечают, что основное отличие от «старой» продукции в том, что в названии казахстанских версий есть буквы kz. Кроме того, при их включении нет необходимости выбирать российские приложения, что является обязательным для «официальных» устройств.

Цены на «параллельные» смартфоны неприятно отличаются от общеевропейских. Например, модель Samsung Galaxy A23 в Эстонии можно купить в среднем за 210–230 евро. В России она стоит в диапазоне 407– 652 евро (по курсу на конец мая).

Реализацию товаров из списка параллельного импорта уже разрешили на своих площадках сети «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries.