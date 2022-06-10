Зарубежная продукция активно ввозится в Россию без согласия правообладателей. Таким путем власти пытаются вернуть в страну востребованную технику. Пока нет официальных данных о масштабах исхода зарубежных производителей после начала войны в Украине. Как утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это около полутора тысяч компаний из семидесяти стран мира.
Россияне вспомнят про дефицит и «серый» импорт
Наиболее показательной является индустрия потребительской электроники и, в частности, смартфонов. Россияне меняют эти ставшие практически незаменимыми устройства в среднем раз в два года. Поэтому их дефицит будет заметен раньше всего.
Параллельная торговля
Россия хочет решить вопрос надвигающегося дефицита, обеспечив параллельный импорт, то есть ввоз в страну товаров без согласия обладателей товарного знака. «Товары, поставка которых в Россию больше не осуществляется, будут закупаться в соседних странах СНГ, где импорт таких товаров не прекращался», – пояснил схему работы Герман Казанов, юрист фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России.
30 марта 2022 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое разрешило ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия их правообладателей. Таможенная служба России пропускает товары даже из т. н. «недружественных России стран». Их перечень включает 48 государств, среди которых – США, страны ЕС, Великобритания, Швейцария, Япония и другие. Ввозить «запрещенку» с разрешения властей будут через Казахстан, Китай, Киргизию и Армению.
Дефицита не избежать
Ряд экспертов считает, что легализация параллельного импорта автоматически повлечет за собой рост цен на технику, причем ощутимо, до 50%, так как в логистике появятся ненужные до этого страны-посредники.
Кроме того, на первом этапе «серые» схемы ввоза смогут обеспечить лишь 10% привычного объема поставок техники и электроники. А это означает, что дефицита товаров и повышения цен на них все равно не избежать. Наращивание объема поставок хотя бы до уровня в 30% от привычных оборотов займет год-два. И это при условии, что производители не введут дополнительные санкции, препятствующие такому импорту в Россию.
«Производители продукции, ввоз которой на территорию России ими был ограничен, могут всячески противодействовать параллельному импорту, – согласен юрист Казанов. – Например, посредством получения гарантийных писем от покупателей-коммерсантов о конечном пользователе и установлением запрета на реализацию товаров потребителям из России».
Герман Казанов также считает, что возрастет и количество контрафактного товара, ввозимого в страну, а вместе с ним снизится контроль за качеством продукции. Дело в том, что зарубежный изготовитель, если его товар ввозится в страну без его на то согласия, не будет оказывать услуги по обязательному гарантийному обслуживанию.
Назад дороги нет
Отказаться от применения механизма параллельного импорта российские власти просила Ассоциация европейского бизнеса, указывая и на риски для безопасности и организации качественного сервиса, и на невозможность лицензированного обслуживания.
Тем не менее, в начале мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта. В него вошло более 50 категорий. Среди них смартфоны и техника – Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba. Часть этих брендов уже стала ввозиться в страну «окольными путями». В частности, в стране в продаже уже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в РФ.
Кроме того, в российских торговых сетях в мае появились смартфоны Samsung, которые приехали из Казахстана. Пользователи отмечают, что основное отличие от «старой» продукции в том, что в названии казахстанских версий есть буквы kz. Кроме того, при их включении нет необходимости выбирать российские приложения, что является обязательным для «официальных» устройств.
Цены на «параллельные» смартфоны неприятно отличаются от общеевропейских. Например, модель Samsung Galaxy A23 в Эстонии можно купить в среднем за 210–230 евро. В России она стоит в диапазоне 407– 652 евро (по курсу на конец мая).
Реализацию товаров из списка параллельного импорта уже разрешили на своих площадках сети «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries.
Стоит вместе с тем отметить, что легализация параллельного импорта не является российским изобретением. Среди стран, в которых легализован параллельный импорт, можно назвать США, Японию, Китай, Швейцарию, Индию, Израиль, Бразилию, Турцию.