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Таллиннский концерт Pet Shop Boys отменяется

rus.postimees.ee
Таллиннский концерт Pet Shop Boys отменяется
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THE PET SHOP BOYS
THE PET SHOP BOYS Фото: Peeter Langovits

Британская группа Pet Shop Boys, которая должна была выступить в Saku Suurhall в Таллинне в следующий понедельник, отменила концерт "из-за непредвиденных обстоятельств".

Концерт Pet Shop Boys, который должен был состояться 13 июня в Saku Suurhall, не состоится.

Piletilevi передал заявление группы: «По непредвиденным обстоятельствам концерт Pet Shop Boys, который должен был состояться 13 июня в Saku Suurhall, будет отменен. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства».

Piletilevi сообщает, что билеты на концерт в формате PDF станут подарочными картами, которые можно использовать для покупки билетов на другие мероприятия, организуемые Live Nation Estonia до 13 июня 2023 года. Для этого в конце процесса онлайн-покупки нужно будет ввести номер штрих-кода с билета.

Владельцам билетов в формате PDF будут автоматически возвращены 90 евроцентов - сборы торговых точек. Подарочные билеты можно использовать с 13 июня этого года.

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