Таллиннский концерт Pet Shop Boys отменяется

Piletilevi передал заявление группы: «По непредвиденным обстоятельствам концерт Pet Shop Boys, который должен был состояться 13 июня в Saku Suurhall, будет отменен. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства».

Piletilevi сообщает, что билеты на концерт в формате PDF станут подарочными картами, которые можно использовать для покупки билетов на другие мероприятия, организуемые Live Nation Estonia до 13 июня 2023 года. Для этого в конце процесса онлайн-покупки нужно будет ввести номер штрих-кода с билета.