Британская группа Pet Shop Boys, которая должна была выступить в Saku Suurhall в Таллинне в следующий понедельник, отменила концерт "из-за непредвиденных обстоятельств".
Таллиннский концерт Pet Shop Boys отменяется
Концерт Pet Shop Boys, который должен был состояться 13 июня в Saku Suurhall, не состоится.
Piletilevi передал заявление группы: «По непредвиденным обстоятельствам концерт Pet Shop Boys, который должен был состояться 13 июня в Saku Suurhall, будет отменен. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства».
Piletilevi сообщает, что билеты на концерт в формате PDF станут подарочными картами, которые можно использовать для покупки билетов на другие мероприятия, организуемые Live Nation Estonia до 13 июня 2023 года. Для этого в конце процесса онлайн-покупки нужно будет ввести номер штрих-кода с билета.
Владельцам билетов в формате PDF будут автоматически возвращены 90 евроцентов - сборы торговых точек. Подарочные билеты можно использовать с 13 июня этого года.