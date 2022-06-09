Адвокат обжаловал в Таллинском окружном суде увольнение сотрудника Пярнуской больницы, отказавшегося пройти тест на коронавирус, пишет Postimees.
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Сотрудник Пярнуской больницы обжаловал свое увольнение в окружном суде
Сотрудник Пярнуской больницы обжаловал свое увольнение в окружном суде
Пярнуская больница расторгла договор с работником здравоохранения в мае прошлого года, так как работник не был вакцинирован и отказался пройти тестирование, поэтому работодатель не мог ожидать добросовестного продолжения трудовых отношений с работником.