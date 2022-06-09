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Сотрудник Пярнуской больницы обжаловал свое увольнение в окружном суде

Лоора-Элизабет Ломп
, редактор эстонских новостей
Сотрудник Пярнуской больницы обжаловал свое увольнение в окружном суде
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Пярнуская больница.
Пярнуская больница. Фото: Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Адвокат обжаловал в Таллинском окружном суде увольнение сотрудника Пярнуской больницы, отказавшегося пройти тест на коронавирус, пишет Postimees.

Пярнуская больница расторгла договор с работником здравоохранения в мае прошлого года, так как работник не был вакцинирован и отказался пройти тестирование, поэтому работодатель не мог ожидать добросовестного продолжения трудовых отношений с работником.

Невакцинированный работник должен был сдавать носоглоточный тест в конце каждой рабочей недели. Так как этот метод не подходил ему по состоянию здоровья, он хотел использовать метод полоскания горла. Больница не позволила ему это сделать, и он был уволен.

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