Сотрудник Пярнуской больницы обжаловал свое увольнение в окружном суде

Пярнуская больница расторгла договор с работником здравоохранения в мае прошлого года, так как работник не был вакцинирован и отказался пройти тестирование, поэтому работодатель не мог ожидать добросовестного продолжения трудовых отношений с работником.

Невакцинированный работник должен был сдавать носоглоточный тест в конце каждой рабочей недели. Так как этот метод не подходил ему по состоянию здоровья, он хотел использовать метод полоскания горла. Больница не позволила ему это сделать, и он был уволен.