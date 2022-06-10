От редакции ⟩ Центристы считали реформистов богатенькими зазнайками, а реформисты искали у них грязь под ногтями

Взаимоотношения центристов и реформистов создавали впечатление, что центристы держат партнера за глуповатого зазнавшегося одноклассника из богатой семьи, а реформисты ищут у коллег по коалиции грязь под ногтями и перхоть на плечах. При таком отношении невозможно плодотворно сотрудничать и адекватно оценивать мотивацию партнера.

Если проанализировать историю развития этих партий, моделей лидерства и электоральную ориентацию, они чистые антиподы. Казалось бы, это шанс – разделить власть с партией, которая не претендует на твоего избирателя. По всем параметрам у реформистов и центристов нет конфликта интересов. Ведь самые большие проблемы возникают в коалициях, участники которых ставят друг другу подножки, сознательно оттягивая избирателей и утверждая свое превосходство.

У наших героев всё не так. При Сависааре и Ансипе закрепился образ непримиримой борьбы двух гигантов, которые имеют едва ли не диаметрально противоположные представления о том, какой должна быть Эстония.

Предельно упрощая: для партии центра Эстония – страна, сфокусированная на построении общества всеобщего благоденствия с высоким уровнем солидарности и налогов, а для идеал реформистов – государство, где каждому созданы условия для личного успеха и он сам кует свое счастье, а социальная солидарность – нечто необязательное.