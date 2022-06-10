Развалившееся правительство Каи Каллас было изначально выстроено не на доверии партий друг к другу или желании реализовывать совместные программы. Оно появилось случайно, когда иные комбинации оказались невозможными. Свою роль в недолговечности правительства сыграл и затяжной конфликт между партиями.
От редакции ⟩ Центристы считали реформистов богатенькими зазнайками, а реформисты искали у них грязь под ногтями
Взаимоотношения центристов и реформистов создавали впечатление, что центристы держат партнера за глуповатого зазнавшегося одноклассника из богатой семьи, а реформисты ищут у коллег по коалиции грязь под ногтями и перхоть на плечах. При таком отношении невозможно плодотворно сотрудничать и адекватно оценивать мотивацию партнера.
Если проанализировать историю развития этих партий, моделей лидерства и электоральную ориентацию, они чистые антиподы. Казалось бы, это шанс – разделить власть с партией, которая не претендует на твоего избирателя. По всем параметрам у реформистов и центристов нет конфликта интересов. Ведь самые большие проблемы возникают в коалициях, участники которых ставят друг другу подножки, сознательно оттягивая избирателей и утверждая свое превосходство.
У наших героев всё не так. При Сависааре и Ансипе закрепился образ непримиримой борьбы двух гигантов, которые имеют едва ли не диаметрально противоположные представления о том, какой должна быть Эстония.
Предельно упрощая: для партии центра Эстония – страна, сфокусированная на построении общества всеобщего благоденствия с высоким уровнем солидарности и налогов, а для идеал реформистов – государство, где каждому созданы условия для личного успеха и он сам кует свое счастье, а социальная солидарность – нечто необязательное.
Кая Каллас и Юри Ратас выросли как политические фигуры в атмосфере этого противостояния. Две партии привыкли к мысли, что они могут быть в правительстве вместе, но политические гены делают свое дело и порождают личную неприязнь.
Пугать избирателя чучелом своего оппонента – очень выгодная стратегия. Работает всегда. Если хочешь продать гражданам свою гениальную идею, нужно, чтобы у нее была чужая страшная тень. Тогда можно заявить, что выбор за гражданами: или моя гениальная идея, или чужая страшная тень. Это всегда мобилизует большую часть избирателей. И это не просто игра. Разница типов мышления и стилей поведения действительно слишком серьезна, чтобы ею можно было пренебречь.
Однако все идет к тому, что эра противоборства реформистов и центристов подходит к концу. У центристов еще есть шанс совершить какой-то рывок, придумав талантливую стратегию. Но с учетом системного падения их рейтинга на фоне войны и растущей поддержки реформистов, все отчетливее вероятность, что новым спарринг-партнером для партии Каи Каллас до конца десятилетия станет EKRE.