В Таллинне на Палдиском шоссе произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
Фото ⟩ ДТП у торгового центра Rocca al Mare: пострадали три человека
ДТП у торгового центра Rocca al Mare: пострадали три человека
«В 15.31 в полицию поступило сообщение о ДТП на Палдиском шоссе, где столкнулись автомобили Chrysler и Ford», - сообщает полиция.
Скорая помощь доставила в больницу для проверки состояния здоровьях находившихся в Ford 75-летнего мужчину и 72-летнюю женщину, а также 37-летнюю пассажирку Chrysler.
Полиция добавила, что движение на месте происшествия еще в некоторой степени нарушено. Что стало причиной аварии, уточняется.
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