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Фото ⟩ ДТП у торгового центра Rocca al Mare: пострадали три человека

rus.postimees.ee
ДТП у торгового центра Rocca al Mare: пострадали три человека
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Erakogu

В Таллинне на Палдиском шоссе произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщает Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны. 

«В 15.31 в полицию поступило сообщение о ДТП на Палдиском шоссе, где столкнулись автомобили Chrysler и Ford», - сообщает полиция.

Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Erakogu

Скорая помощь доставила в больницу для проверки состояния здоровьях находившихся в Ford 75-летнего мужчину и 72-летнюю женщину, а также 37-летнюю пассажирку Chrysler.

Полиция добавила, что движение на месте происшествия еще в некоторой степени нарушено. Что стало причиной аварии, уточняется. 

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