Кийк - Каллас: деньги у государства на повышение детских пособий есть

«Напротив, мы должны приложить все усилия для того, чтобы смягчить негативное влияние инфляции и сохранить уровень доходов людей. Поэтому повышение семейных пособий, а также пенсий - шаги своевременные и необходимые», - сказал Кийк.

Он подчеркнул, что ни одна из этих мер не предполагает повышения акцизов, а направлена исключительно на помощь семьям с детьми и пожилым людям. «Центристы считают верным снижение акцизов и налогов на потребление во время кризиса, а не повышение. И такой позиции придерживаются большинство парламентских партий», - отметил он.