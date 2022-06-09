Финские СМИ: Финляндия опередила Эстонию в проекте СПГ-терминала

В последние месяцы много долгих дней было потрачено на поиск наиболее подходящего СПГ-терминала и его местонахождения для Эстонии и Финляндии. Если в какой-то момент казалось, что в Эстонии процесс идет быстрее, то в итоге Финляндия все-таки проделала свою предварительную работу быстрее, пишет Yle.

Судно-терминал для перевозки сжиженного природного газа будет размещено в Инкоо на юге Финляндии. Об этом в совместном заявлении сообщили оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid и энергетический концерн Fortum.

"Порт предлагает почти готовую к использованию инфраструктуру и оптимальное место для первого в Финляндии плавучего СПГ-терминала", – заявил генеральный директор Fortum Маркус Раурамо.

Согласно плану, специальное судно, которое было арендовано на 10 лет, будет подготовлено к работе в Инкоо уже следующей зимой. Совместно арендуемое Финляндией и Эстонией судно Exemplar достигает 291 метр в длину, а его ширина - 43 метра. Емкость хранилища составляет 151 000 кубометров газа. Общая стоимость проекта оценивается в 460 млн евро за 10 лет.

В порту Инкоо есть мол, а кроме того выбранное место также хорошо тем, что оно находится рядом с газопроводом Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Существующая инфраструктура означает, что порт будет готов к работе быстро. Строительство новых портовых сооружений заняло бы в разы больше времени, пишет Yle.

«Для нашей экономики важно, чтобы плавучий терминал СПГ обеспечивал газоснабжение промышленности. Следующий шаг — придерживаться графика и привести порт в рабочее состояние», — заявил министр экономики Финляндии Мика Линтиля в пресс-релизе.