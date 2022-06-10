Левченко: евроинтеграцию Украины сдерживают ее размеры и состояние ее экономики

- Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз подверг критике тот факт, что канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон продолжают вести с Путиным телефонные беседы, которые ни к чему не приводят. Как сказал Дуда в интервью Bild, эти беседы имеют эффект легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине. Какой смысл может оставаться у этой телефонной дипломатии, если она так и не приносит практических результатов?

- Практические результаты телефонной дипломатии — это не очень быстрое дело. Практические результаты любой дипломатии, которая осуществляется в нынешних условиях, требуют немалого количества времени. Ведь все всегда надеются, что война закончится быстро. На это надеется и напавшая сторона, и защищающаяся. На это надеются и все те, кто наблюдает за этим процессом и принимает в нем прямое или косвенное участие. Однако сейчас становится ясно, что этот процесс затягивается, и не в силу того, что это кому-то выгодно, а просто так происходит само собой. Поэтому трудно сейчас ожидать от каких бы то ни было переговоров каких-то быстрых подвижек.