Левченко: евроинтеграцию Украины сдерживают ее размеры и состояние ее экономики

- Еслти говорить о людях из самого близкого окружения Путина, то никто из них никакого шага в сторону мира не сделает. Потому что в корпорации все повязаны, внутри корпорации тесные связи, а Путин выступает замковым камнем этой арки. Эта арка держится только за счет этого замкового камня.
Если этот камень вынуть, арка должна посыпаться. Теоретически можно, конечно, попытаться поставить какие-то подпорки. И их поставят в случае необходимости, потому что падать никто не хочет. Эта арка — корпорация не только силовиков, но и просто некоторых очень близких к Путину людей, вне зависимости от того, работают ли они сейчас или работали ли когда-либо в спецслужбах. Пока будет возможно, эта арка будет поддерживаться, потому что все эти люди прекрасно понимают, что никто их и нигде за пределами России не ждет, ни в каком качестве.
Они сознают, что уже не могут купить себя индульгенцию. Они понимают, что их, условно говоря, ждет Нюрнберг, где им придется отвечать за содеянное. Можно, конечно, представить какую-то фантастическую ситуацию, при которой в России вдруг начнется какое-то каранвальное массовое покаяние, и все вдруг станут готовы отвечать перед этим новым трибуналом. Но это фантастика, а если держаться реальности, то нужно признать, что даже без этого замкового камня система будет пытаться в течение какого-то времени воспроизводиться.
Правда, воспроизводя себя, эта система будет себя убивать. Она не сможет укреплять себя, она будет разрушаться. Но, увы, за разрушение этой системы будут платить те, кто уже сейчас за него платит. То есть, граждане России, которые остаются в границах этого государства и которым некуда деваться оттуда. Они находятся там, и это похоже на пребывание на гигантском атомоходе, который пусть на низких оборотах, но все еще продолжает двигаться. И готов выстрелить. То в одну сторону, то в другую. И он это делает. И мы видим, что он по-прежнему представляет опасность.
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