Студия Postimees: Кремль начинает приучать население РФ к мысли о затяжной войне?

- Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают вести с Владимиром Путиным телефонные беседы, которые ни к чему не приводят. Как сказал Дуда в интервью изданию Bild, данные беседы скорее имеют эффект легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией на территории Украины. Какой смысл может оставаться у этой телефонной дипломатии? Что еще после Мариуполя и Бучи должен сделать Путин, чтобы эти звонки все-таки прекратились?

- Британский премьер Борис Джонсон прокомментировал вчера в Блэкпуле идею склонения Украины к миру на плохих условиях, то есть к территориальным уступкам России. Джонсон назвал такое развитие событий совершенно неприемлемым с моральной точки зрения. В то же время Джонсон сказал, что знает о позиции части британского общества, считающей цену поддержки Лондоном Украины слишком высокой. Вчера пророссийские сепаратисты на востоке Украины вынесли двум гражданам Великобритании смертный приговор. Можно ли надеяться, что в той же Великобритании после таких новостей число сторонников давления на Украину и уступок России уменьшится?

- Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила вчера, что три страны Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Вопрос о том, давать ли Украине статус кандидата в члены ЕС, обсудят на саммите Евросоюза 23 и 24 июня. Стефанишина выразила уверенность, что 24 июня все-таки ни один из лидеров Евросоюза не сможет сказать Украине «нет». Насколько оправдан оптимизм украинского министра? Получит ли Украина через две недели очень ободряющий сигнал насчет своего будущего или нет?