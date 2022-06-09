Аналитики: урожай пшеницы в Евросоюзе сократится на 5%

По оценкам экспертов, производство пшеницы в ЕС в 2022-23 сельхозгоду, который стартует в июле, снизится почти на 5% в годовом выражении. Совокупный урожай зерновых в Евросоюзе, как ожидается, уменьшится на 4%, до 278,8 млн тонн, цитирует отчет The Wall Street Journal.

Во Франции, на которую приходится 18% производства сельскохозяйственной продукции в ЕС, урожай пшеницы может снизиться более чем на 5%. Франция является пятым по величине производителем пшеницы в мире, уступая только Китаю, России, Индии и США, и занимает четвертое место в списке ведущих экспортеров этой культуры.

"В сочетании с сильной жарой - а столбик термометра поднялся значительно выше средних значений для этого времени года - такая погода негативно скажется на урожае всех зерновых в Европе", - написали аналитики Strategie Grains.