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Аналитики: урожай пшеницы в Евросоюзе сократится на 5%

Интерфакс
Аналитики: урожай пшеницы в Евросоюзе сократится на 5%
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Sõja käigus on teravalt avaldunud Ukraina globaalne majanduslik tähtsus, eriti maailma toiduvarustuse seisukohalt. Euroopa tootis 2020. aastal 286 miljonit tonni teravilja, Ukraina 80 miljonit tonni.
Sõja käigus on teravalt avaldunud Ukraina globaalne majanduslik tähtsus, eriti maailma toiduvarustuse seisukohalt. Euroopa tootis 2020. aastal 286 miljonit tonni teravilja, Ukraina 80 miljonit tonni. Фото: Timo Korv

Урожай пшеницы в Европейском союзе может снизиться в наступающем сельскохозяйственном году из-за засушливой погоды, что только усугубит ситуацию на рынке на фоне резкого сокращения поставок из Украины, полагают аналитики исследовательской компании Strategie Grains.

По оценкам экспертов, производство пшеницы в ЕС в 2022-23 сельхозгоду, который стартует в июле, снизится почти на 5% в годовом выражении. Совокупный урожай зерновых в Евросоюзе, как ожидается, уменьшится на 4%, до 278,8 млн тонн, цитирует отчет The Wall Street Journal.

Во Франции, на которую приходится 18% производства сельскохозяйственной продукции в ЕС, урожай пшеницы может снизиться более чем на 5%. Франция является пятым по величине производителем пшеницы в мире, уступая только Китаю, России, Индии и США, и занимает четвертое место в списке ведущих экспортеров этой культуры.

"В сочетании с сильной жарой - а столбик термометра поднялся значительно выше средних значений для этого времени года - такая погода негативно скажется на урожае всех зерновых в Европе", - написали аналитики Strategie Grains.

По оценке ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), глобальный урожай зерновых в текущем календарном году составит 2,78 млрд тонн, что на 16 млн тонн ниже, чем годом ранее. Это небольшое снижение может стать первым за четыре года, говорится в сообщении организации.

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