В мае этого года вопрос о том, что делать с советскими военными памятниками, стоял на повестке дня нескольких самоуправлений в Эстонии. Позиция волости Тюри заключается в том, что в этом году находящийся на границе города памятник будет перенесен. Однако в Тюри есть еще памятники советским воинам, и один из них на этой неделе стал жертвой вандализма.
Фото ⟩ Акт вандализма: советский военный памятник окрасили в цвета украинского флага
Памятник, расположенный на краю старого кладбища в центре Тюри, был установлен в честь десяти воинов советской армии, воевавших и погибших во Второй мировой войне, был разрисован аэрозольными красками в цвета украинского флага. Сине-желтая сторона памятника видна людям, которые передвигаются по улице Лембиту, сообщает Järva Teataja.
Согласно данным регистра охраны памятников старины, размер захоронения, относящегося к памятнику, составляет 50 квадратных метров. Сам памятник сделан из бетона и покрыт доломитовой плиткой. Высота памятника 180 см, ширина 310 см и толщина 37 см.
В 1984 году на памятнике была установлена белая гранитная плита с надписью на русском языке о том, что в братской могиле захоронены десять советских воинов. Нынешняя плита сделана из черного гранита и имеет тот же текст. На другой стороне памятника изображены серп и молот.