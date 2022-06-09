Фото ⟩ Акт вандализма: советский военный памятник окрасили в цвета украинского флага

В мае этого года вопрос о том, что делать с советскими военными памятниками, стоял на повестке дня нескольких самоуправлений в Эстонии. Позиция волости Тюри заключается в том, что в этом году находящийся на границе города памятник будет перенесен. Однако в Тюри есть еще памятники советским воинам, и один из них на этой неделе стал жертвой вандализма.