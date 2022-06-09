Таллинн отметил авторов лучших реставрационных проектов 2021 года

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, признания заслуживают все владельцы, приступившие к восстановлению исторических зданий.

«Реставрация требует внимания, большей осведомленности и знаний, а зачастую и дополнительных финансовых вложений со стороны владельцев зданий. Тем приятнее видеть, как многие люди все же берутся за эту работу и добиваются действительно превосходных результатов, за которые мы сегодня имеем честь вручить награды», - отметила Липпус.

«Сохранение и развитие архитектурного наследия важно для сохранения нашей общей культурной памяти, а памятники и объекты культурно-исторической застройки способствуют формированию комфортной городской среды, — добавила Липпус. – Создавая новое городское пространство, мы нередко черпаем вдохновение в уже существующей, ориентированной на человека жилой среде, где одинаково комфортно и молодым, и пожилым людям».

На церемонии, которая состоялась в Доме учителя, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус и представители Таллиннского департамента городского планирования вручили награды и премии за приведение в порядок исторических зданий и лучшие реставрационные работы прошлого года. Лучшие работы попадут на фотовыставку, которая будет открыта в пешеходном тоннеле площади Вабадузе до 6 июля.

Руководитель отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Борис Дубовик призывает собственников зданий, относящихся к репрезентативной застройке, а также владельцев памятников и ценных исторических зданий, уделять больше внимания деталям.