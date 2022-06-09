Таллиннский департамент городского планирования сегодня отметил авторов (владельцев, проектировщиков и строительные предприятия) лучших проектов по реставрации исторических зданий, которые были приведены в порядок или отреставрированы в 2021 году.
Таллинн отметил авторов лучших реставрационных проектов 2021 года
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, признания заслуживают все владельцы, приступившие к восстановлению исторических зданий.
«Реставрация требует внимания, большей осведомленности и знаний, а зачастую и дополнительных финансовых вложений со стороны владельцев зданий. Тем приятнее видеть, как многие люди все же берутся за эту работу и добиваются действительно превосходных результатов, за которые мы сегодня имеем честь вручить награды», - отметила Липпус.
«Сохранение и развитие архитектурного наследия важно для сохранения нашей общей культурной памяти, а памятники и объекты культурно-исторической застройки способствуют формированию комфортной городской среды, — добавила Липпус. – Создавая новое городское пространство, мы нередко черпаем вдохновение в уже существующей, ориентированной на человека жилой среде, где одинаково комфортно и молодым, и пожилым людям».
На церемонии, которая состоялась в Доме учителя, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус и представители Таллиннского департамента городского планирования вручили награды и премии за приведение в порядок исторических зданий и лучшие реставрационные работы прошлого года. Лучшие работы попадут на фотовыставку, которая будет открыта в пешеходном тоннеле площади Вабадузе до 6 июля.
Руководитель отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Борис Дубовик призывает собственников зданий, относящихся к репрезентативной застройке, а также владельцев памятников и ценных исторических зданий, уделять больше внимания деталям.
«Реставрация исторических зданий – трудоемкий процесс, в котором очень важную роль играют проектирование и надзор, что позволяет не утратить детали, которые придают зданию ценность. Мы поддерживаем владельцев зданий и реставраторов с помощью пособий на реставрацию», — отметил Дубовик.
Главной премии был удостоен владелец квартиры, расположенной в Старом городе по адресу Лай, 11 – за образцовую работу по реставрации интерьера и консервации расписных фрагментов из тесаного камня. В ходе исследований в исторической квартире были обнаружены относящиеся к эпохе Средневековья расписные фрагменты из тесаного камня. Ценные детали прошли консервацию и теперь экспонируются. За образцовую консервацию деталей из тесаного камня и росписи награждено предприятие AS KAR-Grupp, за реставрацию интерьера - Meisel Ehitus OÜ, за образцовый надзор за соблюдением требований охраны памятников старины - Тийна Линнат.
Премий удостоились владельцы трех зданий. Владельцы здания, расположенного в Нымме по адресу Раудтеэ, 89, относящегося к репрезентативной застройке, самостоятельно провели образцовую реставрацию фасадов своего дома. Фасады здания по адресу Сыльме, 6, были по заказу собственника образцовым образом полностью отреставрированы предприятием Renovedur OÜ, исторические окна и входные двери этого же дома отреставрировало предприятие Vilumus Viimistlus OÜ. Также было премировано квартирное товарищество Сюста, 9, в Копли и предприятие Sarapiku Ehitus OÜ за образцовую реставрацию и восстановление фасадов.
Благодарственные грамоты были вручены за комплексную реставрацию главного здания Госканцелярии и RKAS по адресу Рахукохту, 1, предприятию, осуществившему работы - Oma Ehitaja AS, и производившему надзор за соблюдением требований охраны памятников старины Александру Пантелееву.
В 2021 году продолжились работы по восстановлению трех церквей. Отреставрированы окна и главный портал с дверью южной часовни церкви Олевисте. За осуществление образцовых реставрационных работ благодарность выражена Яану Ундуску, Изабель Аасо-Захрадниковой и Алешу Захраднику, предприятиям OMA Fassaad OÜ и Puidutohter OÜ.
Канцелярия Таллиннского Домского собора благодаря реставрации восстановила свой исторический облик, благодарность за это выражена приходу Домского собора, за составление проекта и надзор – предприятию Vana Tallinn OÜ, за реализацию проекта - Acres OÜ.
В прошлом году завершилась реставрация Храма Казанской иконы Божьей матери (Лийвалайа, 38). За реставрацию церкви благодарность вручена приходу Храма Рождества Пресвятой Богородицы, а за реставрацию иконостаса и икон, осуществленную в 2021 году, ASi KAR Grupp и центру консервации и оцифровки Kanut при Музее под открытым небом.
Владелец здания, расположенного в Пирита, по адресу Пурье, 4, - ASi Spin TEK получил благодарность за комплексную реставрацию здания. Квартирное товарищество Тяхе, 42, также было отмечено за комплексную реставрацию здания, реконструкцию внешнего облика, согласно первоначальному проекту, благодарность за осуществление работ выражена предприятию Orku Ehitus OÜ, за надзор собственника – Яанеку Яанисте (Ooden OÜ). За восстановление первоначального архитектурного решения и комплексную реставрацию жилого дома благодарность выражена квартирному товариществу Ауна, 15, в Пельгулинне. Исторический облик возвращен также жилому дому по адресу Роо, 22, за реконструкцию которого благодарность получили квартирное товарищество, составитель проекта Apex Arhitektuuribüroo OÜ, строительное предприятие Sulane OÜ. За комплексную и точную реконструкцию жилого дома по адресу Кунгла, 10, в Каламая благодарность выражена квартирному товариществу, за составление проекта – архитектору Кайре Ряднев-Меристо.
Также была выделена работа предприятия Kunstikonservaator OÜ за проведение образцового исследования отделки фасадов здания по адресу Лай, 22.