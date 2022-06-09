Фото ⟩ «Больше не нужен»: житель Эстонии отказался от попавшего под машину пса

Роби. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Сегодня в четыре часа ночи хозяин Райво позвонил на инфотелефон союза и начал говорить, что все-таки хочет вернуть собаку. Поставит забор с сеткой, а также даст болеутоляющие. Никогда еще собака не получала их и даже даже к ветеринару Роби не водили.

«Люди бывают разные, и мы также понимаем, что о поспешных решениях потом начинают сожалеть и менять свое мнение, — заявили в союзе. - На самом деле мы были очень рады, поскольку казалось, что хозяин все-таки проявит заботу, раз у него болит сердце из-за собаки. Мы посчитали, что возвращение собаки домой было бы лучшим решением».

Утром в союз также позвонили из ветклиники и сказали, что в принципе собака сегодня может отправляться домой. Кости целы, но в задней части туловища сильные боли и при вставании он нуждается в помощи, а также в большем уходе и внимании. Тест на боррелиоз также оказался положительным, и было проведено лечение.

Услышав новости, зоозащитники немедленно позвонили хозяину, который поначалу снова проявил большую заботу и рассказывал, как и что он сделает для него. История была красивой, пока они не начали говорить о том, что за собакой надо приехать.

Этот план не устраивал Райво. Сегодня он где-то занимается строительством у сына, завтра к врачу и некогда заниматься Роби.