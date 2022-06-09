Эстонское общество защиты животных поделилось в социальных сетях очень печальной историей о Роби — пожилом псе, который в Мярьямаа попал под машину.
Фото ⟩ «Больше не нужен»: житель Эстонии отказался от попавшего под машину пса
Вчера рано утром союз получил сообщение о собаке, которая попала под машину в волости Мярьямаа. Собака немного прошлась, но потом легла в кювете и больше не поднималась. На помощь быстро пришли волостные чиновники, которые не посчитали лишним отвезти собаку в Таллиннскую клинику скорой ветеринарной помощи.
В клинике у собаки обнаружили чип и установили хозяина, но тот не увидел возможности приехать за животным и заговорил об эвтаназии. «Хозяин Райво хотел, чтобы пса усыпили, поскольку он уже старый, у него болят ноги и он плохо слышит. Он не может забрать свою собаку», — пишет в соцсетях союз, который оплатил медицинский счет собаки и забрал Роби под свою опеку.
Позже с владельцем связался и сам Союз защиты животных, которому также подтвердили, что животное больше не нужно. В доме уже есть молодая собака, и, поскольку Роби не лает, от него нет толку. По словам владельца, сами зоозащитники тоже должны понимать, что человеку, живущему в одиночестве в деревне, все-таки для безопасности нужна лающая собака. Кроме того, молодая собака хочет играть со старой и их нужно держать отдельно. Роби жил с кошкой где-то в хлеву. Пса никогда не пускали в дом и после того, как ему исполнилось четыре года, он постоянно сидел на цепи.
В тот момент союзу стало понятно, что о Роби все равно не заботились и передача пса им — единственное, что спасет псу жизнь.
Сегодня в четыре часа ночи хозяин Райво позвонил на инфотелефон союза и начал говорить, что все-таки хочет вернуть собаку. Поставит забор с сеткой, а также даст болеутоляющие. Никогда еще собака не получала их и даже даже к ветеринару Роби не водили.
«Люди бывают разные, и мы также понимаем, что о поспешных решениях потом начинают сожалеть и менять свое мнение, — заявили в союзе. - На самом деле мы были очень рады, поскольку казалось, что хозяин все-таки проявит заботу, раз у него болит сердце из-за собаки. Мы посчитали, что возвращение собаки домой было бы лучшим решением».
Утром в союз также позвонили из ветклиники и сказали, что в принципе собака сегодня может отправляться домой. Кости целы, но в задней части туловища сильные боли и при вставании он нуждается в помощи, а также в большем уходе и внимании. Тест на боррелиоз также оказался положительным, и было проведено лечение.
Услышав новости, зоозащитники немедленно позвонили хозяину, который поначалу снова проявил большую заботу и рассказывал, как и что он сделает для него. История была красивой, пока они не начали говорить о том, что за собакой надо приехать.
Этот план не устраивал Райво. Сегодня он где-то занимается строительством у сына, завтра к врачу и некогда заниматься Роби.
«Это был момент, когда на глаза навернулись слезы. На самом деле в сердце этого человека, наверное, не было ни грамма беспокойства. Когда мы сказали, что все ходят на работу и к врачу и справляются, мужчина закричал, что тогда он не хочет собаку, раз все так сложно», — делится шокирующим финалом истории союз.
Теперь 14-летний Роби ищет новый дом.
«Многие из нас брали под опеку пожилую собаку, и это опыт, который нельзя обменять ни на что другое. Спасенные старички чрезвычайно покладистые и благодарные. Любовь, которую они дарят своим спасителям, перевешивает все на свете», — призывают зоозащитники дать шанс пожилой собаке.
«Поскольку Роби всю жизнь жил на улице и у него небольшая проблема с мочевым пузырем (его еще нужно лечить), для него было бы лучше всего иметь дом с собственным садом, где он мог бы больше находиться на улице, чем в помещении. Конечно, помещение было бы отличным вариантом, но тогда надо учитывать, что у него сейчас слабый мочевой пузырь», — предупреждает союз, который при этом предоставляет всю необходимую медицинскую помощь, лекарства и корм.
Тех, кто хочет взять собаку себе, могут получить всю необходимую информацию по телефону 51946146 или по электронной почте info@loomakaitse.eu.
Кто хочет поддержать лечение Роби:
Eestimaa Loomakaitse Liit
Пояснение - «Robi»
- EE742200221052074915 (Swedbank)
- EE441010220252652225 (SEB)
- EE181700017004664286 (Luminor Bank)
- EE087700771003771380 (LHV Pank)
Телефоны для пожертвования:
- 9000 777 (5.-)
- 9000 888 (10.-)
Приветствие надо прослушать до конца, иначе пожертвование не пройдет.