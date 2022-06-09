Каждый рабочий день в 19.00 ведущие программы «Новости в 7» на канале Дуо7 Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 июня: Туроператор Kidy Tour прекращает свою деятельность: успейте вернуть свои деньги! Зачем сотни именитых людей собрались в Летной гавани Таллинна и что же там происходило?
Сегодня в выпуске:
Столб дыма от сильного пожара в Таллинне был виден за несколько десятков километров. Из-за предположительного возгорания топлива в промзоне пострадало несколько автомобилей.
Блок коротких новостей по Эстонии:
- Грозят ли Эстонии внеочередные выборы?
- Жители Эстонии могут опротестовать штрафы за парковки в судебном порядке.
Туроператор Kidy Tour прекращает свою деятельность: успейте вернуть свои деньги!
Сообщения из-за рубежа:
- Торфяники в Конго поставили под угрозу экосистему планеты
- Европарламент поддержал запрет на продажу бензиновых и дизельных машин
Зачем сотни именитых людей в собрались в Летной гавани Таллинна и что же там происходило? Все подробности у нашего корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 9 июня.
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