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«Новости в 7» за 9 июня: Туроператор Kidy Tour прекращает свою деятельность: успейте вернуть свои деньги! Зачем сотни именитых людей собрались в Летной гавани Таллинна и что же там происходило?

Kanal 7
«Новости в 7» за 9 июня: Туроператор Kidy Tour прекращает свою деятельность: успейте вернуть свои деньги! Зачем сотни именитых людей собрались в Летной гавани Таллинна и что же там происходило?
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Каждый рабочий день в 19.00 ведущие программы «Новости в 7» на канале Дуо7 Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

Столб дыма от сильного пожара в Таллинне был виден за несколько десятков километров. Из-за предположительного возгорания топлива в промзоне пострадало несколько автомобилей.

Блок коротких новостей по Эстонии:

- Грозят ли Эстонии внеочередные выборы?

- Жители Эстонии могут опротестовать штрафы за парковки в судебном порядке.

Туроператор Kidy Tour прекращает свою деятельность: успейте вернуть свои деньги!

Сообщения из-за рубежа:

- Торфяники в Конго поставили под угрозу экосистему планеты

- Европарламент поддержал запрет на продажу бензиновых и дизельных машин

Зачем сотни именитых людей в собрались в Летной гавани Таллинна и что же там происходило? Все подробности у нашего корреспондента.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 9 июня.

NB! Спрашивайте наш канал у своего кабельного оператора, ищите в настройках своего дигибокса!

STV,

Elisa - начиная с пакета SR/SRK и выше, Дуо7 HD канал 934

Telia - начиная с пакета Mini и выше.

Telset - семейный пакет, Дуо7 - номер канала 12.

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