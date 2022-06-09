История повторяется? В продуктовой тележке вновь найден труп

Когда 24 мая в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир Маарду было найдено тело мужчины, помещенного в тележку для покупок, это побудило следственную группу искать связь с аналогичным делом в прошлом году — и тогда в Маарду в продуктовой тележке были найдены люди, один из которых умер, а второго удалось спасти. Все это выглядело как странная закономерность. Это какое-то послание? Кто стоит за этим идиотизмом?