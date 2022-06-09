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История повторяется? В продуктовой тележке вновь найден труп

Рауль Ранне
История повторяется? В продуктовой тележке вновь найден труп
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Пьяный человек умер в тележке.
Пьяный человек умер в тележке. Фото: Artur Kuus

Когда 24 мая в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир Маарду было найдено тело мужчины, помещенного в тележку для покупок, это побудило следственную группу искать связь с аналогичным делом в прошлом году — и тогда в Маарду в продуктовой тележке были найдены люди, один из которых умер, а второго удалось спасти. Все это выглядело как странная закономерность. Это какое-то послание? Кто стоит за этим идиотизмом?

«Сначала нам казалось, что за этим стоит что-то очень серьезное. Все-таки необычно, что подряд происходят случаи, когда мы находим мертвых людей именно в тележке для покупок», — вспоминает руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Тело, найденное в конце мая, было отправлено в Институт судебной медицины для выяснения точной причины смерти. Дела по предыдущим инцидентам были повторно подняты, чтобы найти какую-либо связь или совпадение.

«Для нас нормальным процессом является сбор со всей Эстонии данных, которые указывают на аналогичные случаи. Когда будет более подробная информация о причине смерти, мы будем знать, какие дальнейшие шаги предпринять в рамках производства, — говорит Тамбре. - Это дело стало еще более интересным, когда мы узнали, что некоторое время назад именно в Маарду на лестничной клетке одного многоквартирного дома также были обнаружены помещенные в тележку для покупок люди».

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