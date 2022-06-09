Литва об «отмене» ее независимости в России: пусть на Луну права заявят!

Около недели назад Андрюс Тапинас стал неофициальным героем Литвы - и Украины. Популярный ведущий телеканала Laisves TV сумел организовать народную кампанию по сбору средств на покупку боевого дрона Bayraktar для вооруженных сил Украины. 5 млн евро жители Литвы собрали в кратчайшие сроки.

Тапинас одним из первых отреагировал и на инициативу депутата Государственной думы РФ Евгения Федорова отказать Литве в праве на существование - аннулировать решение Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики 6 сентября 1991 года. "А почему сейчас? Ведь такие хорошие отношения были (между двумя странами - прим.ред.). Злитесь на "Байрактар", малыши?" - съязвил журналист в Facebook.

То, что инициатива Федорова вызовет в Литве насмешки, было предсказуемо. Часть политиков решила ее просто игнорировать. Так, пресс-служба президента страны Гитанаса Науседы откликнулась на новость из Москвы одной фразой: "Мы не будем комментировать абсурд".

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия". Не удивляюсь, что "и в политике они действуют не по-человечески. Реагировать на это мы должны соответственно - быть готовыми защищаться, сами и вместе с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", заметил министр.

"Они с неприязнью смотрят на западный мир"