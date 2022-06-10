ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Украинский мэр оккупированного Херсона: в городе идет охота на людей

- Скажите, а люди просто не успели выехать из города или как так случилось, что в Херсоне остается так много жителей?

- 24 февраля в 5.30 утра начались обстрелы аэропортов и в Новую Каховку войска Российской Федерации зашли около девяти часов утра и в городе Херсоне на Антоновском мосту они были уже в полдесятого и вот тогда уже началось противостояние за вот этот Антоновский мост. В городе была паника, хаос, и в этом всем люди не успевали выезжать.

- Поступают ли в город медикаменты, пропитание, могут ли гуманитарные организации завозить что-то?

- Только благодаря волонтерам, что мы могли завезти через распределительный центр. Я им очень благодарен. Но это было в первые дни. Сейчас такой возможности нет. Полностью закрыто запорожское, николаевское и криворожское направление, ни одна гуманитарная помощь сюда не заходит уже в течении месяца. У нас проблемы с инсулином, с физраствором, есть проблемы с психотропиками, перевязочными материалами, а больных в городе около трех тысяч.

Какие-то поступления продуктов питания и медикаментов идут с Крыма, но всего этого ассортимента украинского производства нет. Выживаем за счет рынков и местных фермеров.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев на встрече. Фото: Пресс-служба Херсонского городского головы.

- Насколько безопасно сейчас находиться в Херсоне проукраинским гражданам, бывшим участникам боевых действий на Донбассе?