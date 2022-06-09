В воскресенье в полдень из таллиннского порта Ноблесснер вышло историческое деревянное судно Runbjarn, которое через год придет в Украину.
Галерея ⟩ Счастливого пути! Исторический парусник отправился из Таллинна в Украину
Путешествие началось в порту Ноблесснер, где собрались провожающие, члены семей, прозвучали речи, судно вышло из порта в сопровождении эскадры в 12 часов.
Runbjarn — это исторический парусник береговых шведов, который вмещает до 14 человек. В 2022 году он пройдет по рекам ряда европейских стран и перезимует в Центральной Европе. В 2023 году судно пересечет Черное море и прибудет в село Старошведское в Украине. Его в 1782 году основали покинувшие Хийумаа шведы. Историческое путешествие восстановит исторические связи и подаст важный в нынешнее время сигнал о связях между Украиной, Эстонией и Европой.
Путешествие пройдет 10-дневными этапами, первый этап закончится в Киле, где судно примет участие в параде старых кораблей. Оттуда парусник отправится по внутренним водоемам Европы в Роттердам, Париж, Брюссель, Франкфурт, Вену и Будапешт.