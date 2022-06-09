Исторический парусник отправится из Таллинна в Украину

Runbjarn — это исторический парусник береговых шведов, который вмещает до 14 человек. В 2022 году он пройдет по рекам ряда европейских стран и перезимует в Центральной Европе. В 2023 году судно пересечет Черное море и прибудет в село Старошведское в Украине. Его в 1782 году основали покинувшие Хийумаа шведы. Историческое путешествие восстановит исторические связи и подаст важный в нынешнее время сигнал о связях между Украиной, Эстонией и Европой.