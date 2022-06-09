Чт, 9.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Владимир Путин облил Нарву из своего «фонтана»

rus.postimees.ee
Владимир Путин облил Нарву из своего «фонтана»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: SCANPIX

Президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром Первым, рассуждая об исторических параллелях захватнических войн. Оправдывая настоящую войну России с Украиной за ее независимость, хозяин Кремля не упомянул названия суверенного государства с центром в столице Киев, но заявил, что «так было всегда». После этого Путин заговорил о правильности походов Петра Первого на страны Балтии.

«Я хочу просто, чтобы это было понятно, – не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами, рот открыли: ах, ничего себе! Да так всегда было… Понимаете? И всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед», - внушал Путин в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ молодым предпринимателям, инженерам и учёным – участникам предстоящего Петербургского экономического форума.

Ранее стало известно, что в работе ПЭФ 2022 года будут участвовать представители террористического движения «Талибан».

Ключевые слова
Наверх