Владимир Путин облил Нарву из своего «фонтана»

Президент России Владимир Путин сравнил себя с Петром Первым, рассуждая об исторических параллелях захватнических войн. Оправдывая настоящую войну России с Украиной за ее независимость, хозяин Кремля не упомянул названия суверенного государства с центром в столице Киев, но заявил, что «так было всегда». После этого Путин заговорил о правильности походов Петра Первого на страны Балтии.
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«Я хочу просто, чтобы это было понятно, – не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами, рот открыли: ах, ничего себе! Да так всегда было… Понимаете? И всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед», - внушал Путин в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ молодым предпринимателям, инженерам и учёным – участникам предстоящего Петербургского экономического форума.
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