Владимир Путин облил Нарву из своего «фонтана»

«Я хочу просто, чтобы это было понятно, – не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами, рот открыли: ах, ничего себе! Да так всегда было… Понимаете? И всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед», - внушал Путин в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ молодым предпринимателям, инженерам и учёным – участникам предстоящего Петербургского экономического форума.